Ricken bestätigt es selbst! BVB schielt auf Bundesliga-Juwel

Er ist zweifelsohne einer der größten Shootingstars in Deutschland: Said El Mala verzaubert derzeit nicht nur den 1. FC Köln, sondern die gesamte Bundesliga. Der 19-Jährige steht schon in jungen Jahren bei einigen Top-Klubs auf der Liste – auch beim BVB, wie nun bekannt wurde.

Noch am Samstag (25. Oktober) hat Lars Ricken El Mala beim 1:0-Sieg des BVB gegen Köln live im eigenen Stadion verfolgen können, nur einen Tag später bestätigte er gegenüber der „Bild“, dass sich Borussia Dortmund durchaus mit dem Youngster beschäftigen würde.

Borussia Dortmund hat El Mala auf der Liste

Eigene Sprechchöre, manche nennen ihn – wie einst Lukas Podolski – „den kölschen Prinzen“: El Mala hat sich im Eiltempo in die Herzen der Effezh-Fans und auf die Notizblöcke aller Scouts gespielt. Schon in der vergangenen Drittliga-Saison – El Mala war an Viktoria Köln ausgeliehen und sorgte dort für mächtig Furore – kam sein enormes Talent immer wieder zum Vorschein. Doch was er in diesen Tagen zwei Klassen höher abliefert, lässt viele staunen.

Schnell, äußerst dribbelstark und einen brutal guten Abschluss: El Mala bringt ein Gesamtpaket mit, das es so in der Bundesliga nicht allzu häufig zu finden ist. Der Hype um den jungen Kölner ist enorm und der nächste Schritt in seiner Karriere schon in aller Munde.

Erst berichtete „Sky“ über das Interesse vieler Top-Klubs wie dem BVB, jetzt bestätigt Ricken eben jenes selbst. „Natürlich beobachten wir Spieler in diesem Alterssegment extrem aufmerksam. Wir werden auf diesen Markt schauen und die Entwicklung von Said beobachten“, sagte der Sport-Chef von Borussia Dortmund am Sonntag bei „Bild Sport“ über den Youngster, der in achte Bundesliga-Spielen schon vier Torbeteiligungen liefern konnte. Im Spiel gegen Schwarz-Gelb hätte der ein oder andere Scorer noch dazu kommen können – doch er hatte einige Top-Möglichkeiten liegen lassen. Auch das gehört zu der Entwicklung eines jungen Spielers eben dazu.

Fette Ablöse nötig?

Die Bestätigung hat es eigentlich kaum gebraucht, um zu wissen, dass El Mala für einen Klub wie den BVB enorm interessant ist. Und doch zeigt es, dass Schwarz-Gelb im kommenden Sommer einen Vorstoß wagen könnte, um den 19-Jährigen tatsächlich zu verpflichten. Doch Fakt ist auch: Für El Mala wird eine dicke Ablösesumme fällig werden.

Denn die Kölner wittern das ganz große Geld. Mehr als 30 Millionen müssten es zum jetzigen Zeitpunkt wohl schon sein und bis zum Sommer kann noch einiges passieren. Alle interessierten Klubs sollten sich also recht früh um den Youngster bemühen. Mit jedem guten Spiel wird er teurer.