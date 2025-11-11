Konkurrenz macht Ernst! Geht der BVB bei einem Top-Juwel leer aus?

Borussia Dortmund bereitet sich auf die kommenden Transferphasen vor. Dabei geht es nicht nur um den anstehenden Winter, sondern auch schon nun den Sommer 2026. Vor allem bei heißbegehrten Youngstern muss man schließlich früh dran sein. Ein solcher ist Kennet Eichhorn, der unter anderem beim BVB auf der Liste steht.

Der 16-Jährige gehört zu den absoluten Shootingstars der 2. Bundesliga. Mittlerweile gehört er zum Kern der Mannschaft von Hertha BSC und ruft regelmäßig Top-Leistungen auf. Bei ihm könnte der BVB allerdings leer ausgehen.

BVB hat Eichhorn weiter im Blick

Eichhorn ist in diesen Wochen in aller Munde. Erst vor wenigen Monaten feierte er sein Profi-Debüt und schon wird er mit den Top-Klubs im In- und Ausland in Verbindung gebracht. Laut „Sky“ haben etliche Vereine den Berliner auf dem Zettel – auch und allen voran Borussia Dortmund.

Lars Ricken, Sebastian Kehl und Co. sollen den Teenager genauestens beobachten. Wie nun bekannt worden ist, sei in dem Hertha-Vertrag des Youngsters gar eine Ausstiegsklausel verankert. Die Höhe? Laut „Sky“ zehn bis zwölf Millionen Euro. Für einen 16-Jährigen ist das eine ganze Menge, für einen so talentierten Spieler für einen Klub wie dem BVB jedoch noch recht überschaubar.

Er könnte mittel- und langfristig bei Schwarz-Gelb eine zentrale Rolle im Mittelfeld einnehmen. Doch wollen Ricken und Co. Eichhorn wirklich verpflichten, sollten sie sich beeilen. Denn die Konkurrenz soll bereits intensiv an einem Transfer arbeiten.

RB visiert Transfer an

Namentlich sei RB Leipzig, die dem BVB schon so manches Top-Talent vor der Nase weggeschnappt haben, heißt auf Eichhorn sein. „Sky“ berichtet, dass sich die RB-Bosse ins Zeug legen würden, den Youngster von einem Wechsel zu den Sachsen zu überzeugen. Hat der BVB also gar keine Chance mehr?

Entschieden sei noch gar nichts, zumal sich Eichhorn derweil voll und ganz auf seine nächsten Schritte bei Hertha BSC fokussieren möchte. Und doch rückt ein Wechsel des Youngsters im kommenden Sommer immer näher. Wohin es ihn zieht? Bislang noch offen.