Borussia Dortmund: Transfer-Details enthüllt – für die BVB-Fans kommen sie völlig überraschend

Bei Borussia Dortmund ging es in diesem Sommer heiß her – besonders in der Gerüchteküche. Gemessen an den zahlreichen Spielern, die beim BVB gehandelt wurden, gab es am Ende jedoch nur wenige Verpflichtungen.

Besonders aufmerksam verfolgten die Fans die Transfer-Posse um Edson Alvarez. Vielfach galt der Mittelfeldspieler als Königstransfer, als oberstes Ziel von Borussia Dortmund. Dann jedoch scheiterte der Deal scheinbar auf der Zielgeraden. Nun berichtet Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke interessante Details.

Borussia Dortmund: Es gab keinen Kontakt!

Anders als man es vielleicht erwartet hätte, war der BVB mit Ajax Amsterdam in den Verhandlungen gar nicht so weit. Als der Deal scheiterte, hieß es, die Niederländer hätten den Preis für ihren Spieler immer weiter in die Höhe geschraubt.

Ein anderes Bild zeichnet Watzke, der in der „Sport Bild“ nun offen sagt, man sei in den Verhandlungen nie so weit gewesen, wie dargestellt. „Es gab nie Verhandlungen mit Ajax Amsterdam über ihn“, so der Geschäftsführer von Borussia Dortmund.

Wechsel in weiter Ferne

Mehr noch, ein Wechsel lag offenbar schlicht in weiter Ferne. „Wenn wir kurz vor einem Transfer gestanden hätten, hätte Ajax mit Sicherheit von uns gehört. Es gab die Alternativen A, B und C“, plaudert der Boss fröhlich aus dem Nähkästchen.

Die Alternativen präsentierte Borussia Dortmund den Fans wenig später. Neben Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg holte der BVB auch Marcel Sabitzer vom FC Bayern München. Auch bei ihm lüftet Watzke noch ein Geheimnis.

Borussia Dortmund: Konkurrenz bei Sabitzer

Denn so einfach und schnell, wie der Wechsel letztlich über die Bühne ging, war es nach Aussagen des Bosses hinter den Kulissen nicht. Den Deal einzutüten sei wegen der Konkurrenz, die „sehr namhaft“ war, „nicht einfach“ gewesen.

Neben Sabitzer und Nmecha holte Borussia Dortmund in diesem Sommer auch Ramy Bensebaini. Dabei dürfte es aber nicht bleiben. Immerhin soll auf den Außenpositionen noch nachgelegt werden.