Borussia Dortmund: Terzic-Kritik? Diese Aktion von Adeyemi lässt tief blicken

Seit seinem Wechsel von RB Salzburg zu Borussia Dortmund steht Karim Adeyemi in der Kritik. Der 30-Millionen-Euro-Neuzugang konnte in seinen ersten Monaten im schwarz-gelben Trikot noch nicht an seine Leistungen aus Österreich anknüpfen.

Seine durchwachsenen Leistungen auf dem Feld lassen die Fans von Borussia Dortmund immer wieder sprachlos werden. Nun hat der BVB-Star allerdings mit einer Aktion neben dem Platz für Aufsehen gesorgt. Jetzt stellt sich die Frage: Äußert er hier Kritik an Trainer Edin Terzic?

Borussia Dortmund: Äußert Adeyemi hier Kritik an Trainer Edin Terzic?

Auf dem Platz hat Karim Adeyemi in dieser Saison bislang selten für Schlagzeilen gesorgt. Neben dem Platz hingegen schon öfter. Nun erzeugt eine Aktion des Nationalspielers erneut Wirbel. Der Grund: Eine indirekte Kritik an BVB-Coach Terzic.

Auf Twitter hat der 19-Jährige einen Tweet eines Anhängers gelikt, welcher das Verhältnis von ihm zu Trainer Edin Terzic gut beschreiben könnte. Die Aussage des Fans, dass Adeyemi „absolut nicht auf der Position spielt, die ihm liegt“ scheint dem Nationalspieler zu gefallen. Ebenso beinhaltet der Tweet des Fans den Satz: „Das ganze System hat keine Hand und kein Fuß“.

In einem zweiten Tweet äußert der Fan dann die Meinung, dass Terzic „die Augen aufmachen und Doppelspitze“ spielen lassen muss. Diese Aussage markierte Adeyemi allerdings nicht mit „Gefällt mir“. Da der erste Tweet allerdings in den zweiten übergeht könnte man auch denken, dass der BVB-Star mit der zweiten Aussage ebenfalls übereinstimmt.

Borussia Dortmund: Adeyemi fällt durch Interviews auf

Schon in den vergangenen Wochen fiel Adeyemi des Öfteren durch pikante Interviews auf. Nach der Niederlage gegen Union Berlin meinte er beispielsweise: „Heute haben wir eine andere Formation gespielt, vielleicht hat es daran gelegen.“ Damit äußerte er schon damals eine kleine Kritik an Edin Terzic, ohne dabei selbstkritisch mit seiner Leistung umzugehen.

Erst vor kurzem gab der Nationalspieler nach dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt ein Interview bei „Sport1“, in welchem er über den nicht gegeben Elfmeter an Lindström nach seinem Foulspiel für die Eintracht scherzte. Dies brachte ihm viel Kritik ein. Besonders von den Fans der Frankfurter, aber auch von den BVB-Anhängern hagelte es fiese Bemerkungen in den sozialen Netzwerken.