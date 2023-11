Borussia Dortmund: Irre Enthüllung! Terzic verhindert BVB-Hammer

In der langen Historie von Borussia Dortmund liefen schon zahlreiche Stars im schwarzgelben Trikot auf. Einige von ihnen wurden in den vergangenen Jahren etwa zu absoluten Leistungsträgern.

Doch immer wieder ist auch zu hören, dass zahlreiche Transfers scheiterten. In der vergangenen Saison wäre fast ein Weltklasse-Stürmer zu Borussia Dortmund gewechselt. Sebastian Kehl hatte schon alles vorbereitet. Allerdings hatte Cheftrainer Edin Terzic etwas dagegen.

Borussia Dortmund: Irre Enthüllung!

Als in der vergangenen Spielzeit Sebastien Haller verpflichtet wurde, gab es nur wenig später die Schockdiagnose Hodenkrebs beim Stürmer. Borussia Dortmund musste sich auf die Suche nach einem neuen Angreifer machen. Dabei wurden zahlreiche Namen genannt: Mauro Icardi, Edin Dzeko, Arkadiusz Milik oder Jhon Cordboa.

Ein weiterer Stürmer wurde ebenfalls mit dem BVB in Verbindung gebracht: Edinson Cavani. Der Uruguayer war zu dem Zeitpunkt vereinslos, wartete Medienberichten zufolge sogar auf ein Angebot der Dortmunder. Sportdirektor Sebastian Kehl favorisierte den Weltklasse-Angreifer, der in seiner Karriere mehr als 360 Tore geschossen hat.

Doch Kehl hatte die Rechnung damals nicht mit Cheftrainer Edin Terzic gemacht. Der wollte Cavani nicht, hatte sich stattdessen für den damaligen Köln-Stürmer Anthony Modeste entschieden, berichtet „Sport1“ im Podcast „Die Dortmund-Woche“.

Terzic verhindert Hammer-Transfer

Wie die Geschichte verlaufen ist, wissen alle. Modeste wurde bei Borussia Dortmund zu einem Flop, erzielte in 28 Spielen lediglich zwei Tore. Cavani indes zog es zum spanischen Erstligisten FC Valencia. Der 36-Jährige verhinderte mit seinen sieben Treffern und zwei Vorlagen den Abstieg des spanischen Traditionsklubs aus LaLiga. Seit dem vergangenen Sommer steht Cavani übrigens bei Boca Juniors aus Argentinien unter Vertrag. Hier hat der Uruguayer in 16 Spielen schon drei Tore erzielt.

Zwischen Kehl und Terzic gab es aber noch weitere Meinungsverschiedenheiten bei Transfers. So sah der Sportdirektor im zurückliegenden Sommer eine weitere Verstärkung in der Defensive als sinnvoller an, beugte sich dann aber dem Wunsch von Terzic nach einem großen Mittelstürmer. Kurz vor Ende des Transferfensters kam dann Niclas Füllkrug zum BVB.