Borussia Dortmund: Terzic verrät seine Pläne – diese BVB-Stars dürften sie gar nicht gerne hören

Borussia Dortmund hat den SC Paderborn vor der Brust. Gegen die Ostwestfalen soll das Achtelfinal-Trauma der letzten Jahre endlich abgelegt werden.

Edin Terzic verriet vor dem Spiel seine Pläne, die er mit der Mannschaft von Borussia Dortmund hat. Einigen Stars dürften diese überhaupt nicht schmecken.

Borussia Dortmund: Terzic will mehr Stabilität

Hinter Borussia Dortmund liegen anstrengende Wochen. Im Januar bestritt der BVB sechs Pflichtspiele in 27 Tagen. Schon vor der Saison wurde vielerorts darauf hingewiesen, dass Rotationen in dieser Saison unumgänglich seien.

Da kommt den Dortmundern ein Pokalspiel gegen einen Zweitligisten unter der Woche eigentlich gelegen, um seinen Stammspielern eine Verschnaufpause zu geben. Denn auch mit einigen Spielern von der Bank gingen die Schwarzgelben als Favorit in die Partie.

Doch Terzic hat nun offenbart, dass er mit der Mannschaft ganz andere Pläne hegt. „Wichtig ist immer einen guten Mix aus der vergangenen Leistung aus Spielen und Training und der Frische zu finden. Der Faktor ‚Gegner‘ spielt natürlich auch immer eine Rolle“, erklärte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Dennoch wolle er auf große Rotationen verzichten. Er sei nach den wenigen Trainingsmöglichkeiten wegen der vielen Spiele zunächst dafür, eine gewisse Stabilität zu finden. „Wir haben uns dazu entschieden, nicht viel in der Systematik zu ändern, sondern uns erstmal die Automatismen zu erarbeiten.“

Bedeutet auch: Die Spieler, die zuletzt ohnehin einen schweren Stand hatten, dürfen sich auch in den kommenden Wochen nicht zwingend Hoffnungen auf viele Einsatzminuten machen. Spieler wie Nico Schulz, Mo Dahoud, Felix Passlack oder auch Emre Can sind aktuell außen vor.

Borussia Dortmund: „Will niemandem etwas wegnehmen“

Terzic betonte, dass es bei der Entscheidung nicht darum gehe, den Ersatzspielern etwas Böses zu wollen, im Gegenteil. „Ich will nicht jemandem was wegnehmen, sondern jemandem was geben“, erklärte er.

Besonders auf Can nahm Terzic Bezug. „Durch die Umstellung auf die Viererkette haben wir eine Position weniger, auf der Emre in der Hinrunde gespielt hat“, so Terzic, der gleichzeitig aber auch die Einstellung des Nationalspielers lobte.

Dennoch gilt für Can und seine Bank-Kollegen weiterhin „abwarten“. Gegen Paderborn wird höchstwahrscheinlich eine altbekannte BVB-Elf auflaufen. (mh)