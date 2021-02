Borussia Dortmund: Terzic brennt fürs Derby – HIER zeigt der BVB-Trainer, wie viel Fan in ihm steckt

Dortmund. Einen BVB-Fans als Trainer zu haben – dieser sehnliche Wunsch aller Schwarzgelben ging mit der Amtsübernahme von Edin Terzic in Erfüllung.

Und auch wenn die Liaison bislang nicht von großem Erfolg gekrönt war und bereits beschlossen ist, dass der Interimscoach nach der Saison wieder ins zweite Glied rücken wird, könnte sich Terzics Leidenschaft für Borussia Dortmund im Derby als Vorteil erweisen.

Borussia Dortmund: Edin Terzic schwärmt vom Revierderby – und zeigt, wie viel Fan in ihm steckt

Wie stark das Herz des 38-Jährigen für den BVB schlägt, kann man hören, wenn Edin Terzic über das anstehende Revierderby (Samstag, 18.30 Uhr, live im Ticker) spricht.

Denn auch wenn er, wie man es von ihm kennt, am Mikrofon leise und besonnen spricht, bricht der BVB-Fan beim Thema Derby förmlich aus ihm heraus.

Edin Terzic: „Das Derby MUSS gewonnen werden“

„Es sind die beiden emotionalsten Spiele, die man in einer Saison hat“, schwärmt der BVB-Trainer am Tag vor dem Showdown vom Stellenwert des Ruhrpott-Duells. „Es steht immer viel auf dem Spiel. Die Tabellensituation, wie viele Punkte der eine mehr hat als der andere, ist völlig egal. Es geht wirklich nur um dieses eine Spiel.“

Terzic weiter: „Die Vorzeichen sind auf beiden Seiten ähnlich. Die Fans wollen sehen, dass man sich für dieses Trikot zerreißt, alles gibt, alles investiert und das Derby gewinnt. Das sind die Aufgaben, die man als BVB-Spieler in einer Saison hat. Zerreißen in jedem Spiel, klar. Aber das Derby MUSS gewonnen werden.“

„Es ist dieses Spiel“

Nun lässt Terzic sich in seiner Euphorie für sein erstes und vorerst letztes Derby als Cheftrainer von Borussia Dortmund gar nicht mehr bremsen: „Das Spiel hat einen eigenen Namen. Wenn man vom Derby spricht, weiß jeder in ganz Deutschland: Es ist dieses Spiel. Was in den letzten Tagen war, was in den letzten Wochen war, das alles zählt nicht. Jetzt zählt nur, dass das Derby gewonnen wird.“

Seine abschließenden großen Worte an alle Schwarzgelben: „Wir versprechen unseren Fans, dass wir morgen da sind für sie, dass wir alles geben werden, um ihnen das Glücksgefühl nach dem Spiel zu geben.“

Ein echter BVB-Fan am Spielfeldrand – das dürfte für Borussia Dortmund im Derby wohl kaum zum Nachteil werden.