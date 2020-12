Borussia Dortmund: Fans von DIESER Terzic-Aussage begeistert – „Einer von uns“

Dortmund. Mit großer Spannung erwarteten die Fans die erste Pressekonferenz mit dem neuen Cheftrainer von Borussia Dortmund, Edin Terzic.

Nicht mal 48 Stunden bleiben Terzic, um die Mannschaft von Borussia Dortmund nach dem 1:5 gegen umzukrempeln. Bei den Anhängern sorgt er dennoch bereits für große Euphorie.

Borussia Dortmund: Terzic „ein echter Borusse für Borussia“

Am Sonntag ging es bei Borussia Dortmund Schlag auf Schlag. Nach der herben Niederlage wurde Lucien Favre entlassen. Die Geduld mit dem Schweizer war am Ende, Dortmund hatte in den vergangenen Wochen ihren Offensiv-Fußball oft vermissen lassen.

Edin Terzic mit Super-Juwel Youssoufa Moukoko. Foto: imago images/Kirchner-Media

Als Interimscoach wurde wenig später Edin Terzic vorgestellt, der zuvor als Co-Trainer tätig war. Schon am Dienstag in Bremen wird er an der Seitenlinie stehen. Doch zunächst stand seine erste Pressekonferenz an. Mit seiner Art und seinen Erklärungen stieß er bei den Fans sehr schnell auf Gegenliebe.

Terzic zeigte sich selbst als großer BVB-Fan. Er selbst hat bereits als Angestellter eine lange Historie im Verein. „Ich bin ein Produkt von Borussia Dortmund. Ich komme aus der Region und bin seit Ewigkeiten Fan. Ich arbeite jetzt seit zehn Jahren hier und ich bin geprägt von der Vergangenheit“, so Terzic.

Den Fans macht er damit vor allem wieder Hoffnung auf mehr Emotionalität auf der Bank und in der Mannschaft – diese zählte nicht gerade zu den Stärken eines Favres. Eine Eigenschaft, die man beim BVB seit Jürgen Klopp so schmerzlich vermisst.

Fans hoffen auf Offensiv-Power

Auch wenn in der kurzen Zeit zum Bremen-Spiel keine Wunder zu erwarten sind, ist die Hoffnung auf zukünftige Offensiv-Spektakel der Schwarzgelben wieder groß. Terzic‘ Marschroute: „Es gibt zwei Arten, wie man ein Fußballspiel gewinnen kann. Man kann ein Tor weniger kassieren, man kann aber auch immer eins mehr schießen wollen. Ich bin eher für Letzteres.“

Es ist ein Versprechen, den zuletzt oft lethargisch wirkenden Dortmundern wieder neues Leben einzuhauchen. Bei den Fans kommt das riesig an. In den sozialen Netzwerken sprühen sie vor Euphorie.

Hier einige der Kommentare zu Terzic‘ erstem Auftritt:

„Cooler Typ, sehr sympathisch, klare Statements und redet nicht drumrum!“

„Ich habe mich emotional abgeholt gefühlt auf vielen Ebenen. Bin zuversichtlich, was den Terzic angeht, drücken wir ihm die Daumen.“

„Ein echter Borusse für Borussia!“

„Einer von uns.“

„Geiler Typ!“

„Ich liebe ihn schon jetzt.“

