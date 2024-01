Borussia Dortmund: Hat Terzic plötzlich genug von ihm? BVB-Star muss zittern

Von diesem Transfer hat sich Borussia Dortmund deutlich mehr erhofft! Als Niclas Füllkrug zu Beginn der Saison verpflichtet wurde, waren die Erwartungen groß, dass der Gewinner der Torjägerkanone aus der vergangenen Spielzeit auch beim BVB alles kurz und klein schießt.

Doch Füllkrug konnte bislang noch nicht ganz überzeugen. Im Gegenteil: Beim Pflichtspielauftakt in Darmstadt war er einer der schwächsten Spieler bei Borussia Dortmund. Droht dem Stürmer jetzt die Bank?

Borussia Dortmund: Hat Terzic plötzlich genug von ihm?

Eine Großchance auf einen Treffer vergab Füllkrug gegen Darmstadt kläglich. Ansonsten war er unauffällig, wirkte schon fast lustlos. So einen Stürmer braucht Borussia Dortmund nicht, gerade wenn in der Rückrunde bessere Ergebnisse her sollen. Der Angreifer blieb schon in den Testspielen gegen Alkmaar (2:2) und Lüttich (3:3) blass, erzielte nicht mal einen Treffer.

Auch interessant: Jadon Sancho: Unmittelbar nach Abgang! Üble ten Hag-Attacke gegen BVB-Leihgabe

Bisher war Füllkrug unter Cheftrainer Edin Terzic stets gesetzt und hatte den Vorzug vor Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko erhalten. Allerdings ist Haller grad beim Afrika-Cup und „Mouki“ konnte in Darmstadt bei einem Kurzeinsatz treffen, schöpft jetzt wieder Hoffnung auf die Startelf. Bei solchen Leistungen von Füllkrug sind diese Hoffnungen berichtigt.

Es ist also gut möglich, dass Moukoko in den kommenden Pflichtspielen den Vorzug vor Füllkrug erhält, wenn dieser weiterhin ohne Treffer bleibt und sein Konkurrent gleichzeitig Spielfreude versprüht und sogar trifft. Dabei stand sogar ein Moukoko-Wechsel in diesem Winter im Raum – trotz Vertrag bis 2026.

Moukoko wittert Chance – Füllkrug muss zittern

Auch die „Bild“ vermutet, dass Füllkrug bei einer Torkrise auf der Bank landen könnte. Und es könnte noch viel schlimmer kommen. Sollte Haller beim Afrika-Cup wieder Selbstvertrauen tanken und dann bei Borussia Dortmund zur Topform finden, wäre Füllkrug nur noch die dritte Wahl.

Mehr Nachrichten für dich:

Der Zeitung nach würden die Zeichen dann im Sommer endgültig auf Trennung stehen. Doch bis dahin ist es noch lange. Für Füllkrug stehen jetzt wichtige Monate mit dem BVB und der deutschen Nationalmannschaft an. Schließlich möchte der Angreifer bei der Heim-EM 2024 dabei sein. Bei wenigen Einsätzen und wenigen Toren droht ihm dort sicherlich auch nur die Bank – eine Katastrophe für den Torjäger.