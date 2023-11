Borussia Dortmund: Edin Terzic schlägt Alarm – Sorge vor Saison-Tiefpunkt

Nach einem ruckeligen Start hatte sich Borussia Dortmund in einen Lauf geackert. Dann kamen die Bayern. Das desillusionierende 0:4 wird ohne Zweifel Spuren hinterlassen. Und bei Edin Terzic kommen direkt böse Erinnerungen hoch.

Im November des letzten Jahres war ein ähnlicher Rückschlag der Anfang vom Tiefpunkt der ganzen Saison. An diese Momente dachte Terzic noch oft. Nach dem Meister-Drama gegen Mainz zum Beispiel. Und auch jetzt, vor dem „CL-Endspiel“ gegen Newcastle United.

Borussia Dortmund: Terzic-Sorgen nach Bayern-Debakel

Das Debakel gegen die Bayern hat gesessen – und muss schnellstmöglich raus aus dem Köpfen. Schon einen Tag später wurde das 0:4 besprochen. Sehr ehrlich sei man miteinander gewesen, verrät Terzic, um das „sehr enttäuschende und sehr ärgerliche“ Spiel aufzuarbeiten.

„Schnell Haken drunter setzen und den Blick nach vorne richten“, war Terzics Motto. Auch dabei dachte er wieder an den sportlichen Tiefpunkt seiner bisherigen Karriere als BVB-Cheftrainer. Und sieht Parallelen, die ihn eine eindrückliche Vorwarnung an seine Mannschaft aussprechen lassen.

„Letzte Saison als Warnung mitnehmen“

Vor fast genau einem Jahr riss eine Niederlage Borussia Dortmund aus der bis dato besten Phase der Saison. In Pokal und Champions League waren das Achtelfinale erreicht, in der Bundesliga sah es nach Siegen gegen Stuttgart (5:0), in Frankfurt (2:1) und gegen Bochum (3:0) gut aus – als man sich in Wolfsburg eine empfindliche Pleite abholte.

„Wir wollen nicht nur aus dem Spiel am Samstag lernen. Wir wollen auch die letzte Saison als Warnung mitnehmen“, sagte Terzic am Tag vor dem Newcastle-Duell und erinnert an eben diese Niederlage: „Weil wir da auch im November mit einer Niederlage in Wolfsburg, die nach zwei Minuten mit einem Standard entstanden ist, drei Tage später in Gladbach was ähnliches erfahren haben. Das soll und diesmal nicht passieren. Wir wollen auch aus der vergangenen Saison lernen und es jetzt so schnell wie möglich wieder besser machen.“

Nach der Wolfsburg-Pleite war das 2:4 in Gladbach ein sportlicher Tiefpunkt und – keiner ahnte von der sensationellen Rückrunde – für viele das Aus aller Meisterträume. Droht ein solcher Tiefschlag nun bei einer Niederlage von Borussia Dortmund gegen Newcastle (Dienstag, 18.45 Uhr) erneut? Die Gefahr sieht Terzic offenbar.

Wolfsburg und Gladbach: Noch immer spricht Terzic diese beiden Spiele an, wenn es um die Punkte geht, die man im engen Titelrennen mit den Bayern liegengelassen hatte. Den Frust der beiden Niederlagen nahm der BVB damals mit in den Jahreswechsel – es waren die letzten beiden Spiele vor der WM-bedingt vorgezogenen Winterpause. Diesmal hätte man keine zwei Monate, um sich davon zu bekrabbeln. Im Gegenteil. Auf den BVB warten nämlich echte Hammer-Wochen.