Borussia Dortmund: Terzic warnt sein Team – „Ohne Zweifel mit das Beste“

Mit einem souveränen 6:1-Kantersieg gegen den 1. FC Köln verabschiedete sich Borussia Dortmund in die Länderspielpause. Einen Tag später gab es erneut Grund zum Jubeln: der BVB ist nämlich neuer Tabellenführer, nachdem Bayern gegen Leverkusen mit 1:2 verlor.

Dennoch drückt BVB-Coach Edin Terzic auf die Bremse. An den Vorzeichen für die heißen bevorstehenden Wochen habe sich aber trotzdem nichts geändert, betonte der Cheftrainer von Borussia Dortmund und warnte seine Mannschaft gleichzeitig auch vor dem „Klassiker“ nach der Länderspielpause.

Borussia Dortmund: Terzic drückt auf die Bremse

Einige Nationalspieler sind jetzt auf Länderspielreise, die verbleibenden Profis von Borussia Dortmund trainieren und bereiten sich auf die restlichen neun Pflichtspiele in der Bundesliga vor. Seit dem vergangenen Wochenende ist der BVB erstmals wieder Tabellenführer seit elf Jahren. Edin Terzic ist trotzdem vorsichtig.

„Wir sind immer noch Jäger!“, meinte der BVB-Coach am „Sky“-Mikrofon am Dienstag. Vor dem Hammer am 1. April beim FC Bayern (18.30 Uhr) seien die Rollen verteilt. „Wir jagen nicht nur unsere beste Leistung, sondern auch jeden Gegner in der Bundesliga, im DFB-Pokal und auch in der Champions League. Das ist das, was wir uns am Anfang der Saison vorgenommen haben. Dementsprechend ändert das bei uns gar nichts“, meinte Terzic

Jetzt gehe es darum, auch während der Länderspielpause konzentriert weiterzuarbeiten. „Wir wissen, dass noch eine Menge Arbeit auf uns wartet, besonders nach der Länderspielpause. Jetzt hoffen wir einfach, dass die Jungs, die noch bei uns sind, gut arbeiten. Und die Jungs, die zurückkommen, gesund sind, und dann werden wir intensive Wochen vor uns haben“, so der BVB-Coach.

Bayern „ohne Zweifel mit das Beste“

Wenn es für Borussia Dortmund gegen den deutschen Rekordmeister geht, dann trifft die Terzic-Elf auf die aktuell wohl stärkste Mannschaft in Europa, wie Terzic zugibt. „Wir wissen um die Qualität und die Stärken des Gegners. Das ist ohne Zweifel mit das Beste, was es derzeit im europäischen Fußball gibt, das hat man auch in den Spielen gegen PSG gesehen.“

Im Top-Spiel des 26. Spieltags wolle man an die gute Leistung aus dem Hinspiel im Oktober anknüpfen, als die Schwarzgelben in aller letzter Minute noch ein 0:2-Rückstand aufholten und einen Punkt gewannen.

„Wir haben ein richtig gutes Hinspiel gezeigt, haben in den letzten Jahren aber nicht immer gut gegen sie (die Bayern, Anm. d. Red.) ausgesehen. Wir haben uns aber in vielen Bereichen verbessert und hoffen, dass wir diese ganzen positiven Dinge mitnehmen können und dann ein richtig gutes Spiel in München zeigen“, kündigte Terzic an.