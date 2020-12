Borussia Dortmund: Terzic verrät den geheimen zwölften Mann – ER peitscht die BVB-Stars nach vorne

Dortmund. Die Heimmacht BVB leidet besonders unter den Geisterspielen. 18 Mal in Folge blieb Borussia Dortmund zuhause ungeschlagen – dann kam Corona. Seither hat Borussia Dortmund sechs seiner 14 Heimspiele verloren.

Die Fans fehlen. Und im leisen Stadion offenbart sich, dass auch das BVB-Team leise ist. Während bei vielen Vereinen auf dem Platz und an der Seitenlinie gebrüllt wird, was das Zeug hält, geht es bei Borussia Dortmund deutlich stiller zu.

Borussia Dortmund: Edin Terzic mit Sonderlob für Lautsprecher Emre Can

Ein Problem, für das es Lautsprecher im Team geben muss. Edin Terzic verrät jetzt: Der geheime zwölfte Mann in Dortmund ist Emre Can.

Emre Can geht bei Borussia Dortmund voran und holt sich ein Sonderlob von Neu-Coach Edin Terzic ab. Foto: dpa

„Wir haben das Spiel in Bremen aufgearbeitet, wollten dabei nicht einen einzelnen Spieler für unsere Leistung in den Fokus stellen. Trotzdem habe ich es mir nicht nehmen lassen, Emre vor der ganzen Gruppe zu loben“, offenbart der neue BVB-Trainer.

Terzic: „Emre Can hat es vorgelebt“

„Wir sind alle nicht glücklich damit, dass keine Zuschauer im Stadion sind. Aber es ist auch eine Chance, von außen auf das Spiel einzugreifen. Und diese Lautstärke hat Emre das ganze Spiel vorgelebt – vorher in der Kabine, auf der Bank, beim Warmmachen und als er reingekommen ist.“

-------------------------

-------------------------

Als Führungsfigur wurde Emre Can im Januar von Juventus Turin verpflichtet und wird der Rolle des Häuptlings seither gerecht. Der Leader packt sich die vielen blutjungen Talente und zieht sie mit.

Terzic: „Emre hat das unglaublich gut gemacht“

Terzic stellt klar: „Das ist uns extrem wichtig. Wir müssen uns alle in der Verantwortung sehen, uns nach vorne zu peitschen, wenn es mal nicht so läuft. Emre hat das unglaublich gut gemacht und darüber sind wir sehr glücklich.“

„Wir brauchen verschiedene Persönlichkeiten in der Mannschaft. Das ist definitiv eine Stärke von Emre und die hat er super eingebracht auch wenn er nicht auf dem Platz stand“, so der 38-Jährige. Auch er will an der Seitenlinie „das Maximum vorleben“ und als Vorbild für Engagement und Kommunikation dienen.