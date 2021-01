Borussia Dortmund: Terzic hat „die Schnauze voll“ – schlechtes Omen für den Pokal?

Borussia Dortmund feiert nach drei sieglosen Spielen endlich wieder einen Sieg in der Bundesliga.

Mehr noch: Dabei trat Borussia Dortmund ziemlich souverän auf. Ein Schönheitsfehler regte Trainer Edin Terzic dennoch gehörig auf. Könnte das für den BVB im Pokal zum entscheidenden Nachteil werden?

Borussia Dortmund: Elfer-Fluch geht weiter

Nach dem 3:1-Erfolg gegen Augsburg war die Erleichterung in Dortmund groß. Thomas Delaney, Jadon Sancho und ein Eigentor von FCA-Verteidiger Felix Uduokhai brachten die Schwarzgelben zurück in die Erfolgspur und vorübergehend wieder in die internationalen Plätze.

Haaland bei seinem verschossenen Elfmeter. Foto: imago images/Poolfoto

Trotz des dominanten Auftretens gab es zwei Szenen, die aus Sicht von Borussia Dortmund nicht hätten sein müssen. Zum einen das frühe Gegentor nach zehn Minuten, bei dem das Abwehrverhalten von Mats Hummels und Co. schon wieder Schlimmes erahnen ließ.

Zum anderen ist da der Dortmunder Elfmeter-Fluch, der einfach nicht zu verschwinden scheint. Nachdem Marco Reus zuletzt zwei Strafstöße vergeben hatte, trat nun Erling Haaland an. Der Norweger donnerte die Kugel zentral aufs Tor, aber eben nur an die Latte.

BVB-Top-News:

Eine Szene, die seinen Trainer trotz der drei Punkte beschäftigte. „Da haben wir jetzt auch die Schnauze voll mit den verschossenen Elfmetern“, wurde Terzic nach der Partie deutlich. „Das können wir uns jetzt auch sparen“, erklärte er.

Borussia Dortmund: Elfmeterschießen im Pokal?

Das käme sicherlich auch den Fans des Vizemeisters vor dem Pokal-Duell gegen den SC Paderborn gelegen. Am Dienstag empfängt der BVB die Ostwestfalen im Achtelfinale des DFB-Pokals. Doch auch wenn ein Weiterkommen nach 90 Minuten gegen den Zweitligisten eigentlich Pflicht sein sollte, so machen sich nach dem Haaland-Fehlschuss erste Befürchtungen breit.

Elfmeter ist im moment grad "nicht" unser Ding. Und jetzt kommt auch noch Pokal !!!😮 #BVBFCA #BVB #dfbpokal — 🍼Opa Wolli🍼 (@wollizaun) January 31, 2021

Sollte es tatsächlich bis zum Äußersten, also dem Elfmeterschießen kommen, muss Borussia Dortmund dringend an seiner Trefferquote vom Punkt arbeiten. Für die Dortmunder wäre es das erste Elfmeterschießen seit 2019. Damals verlor man auch im Achtelfinale gegen Bremen.