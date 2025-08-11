Ex-BVB-Star schießt gegen Edin Terzic – diese Worte haben es in sich!

Roman Bürki war jahrelang eine feste Größe im Tor des BVB. Doch unter Edin Terzic verlor der Schweizer seine Stammposition. In der Rückrunde der Saison 2020/21 musste er nach einer Schulterverletzung Marwin Hitz weichen. Ein Jahr später wurde Gregor Kobel verpflichtet, womit Bürkis Zeit beim BVB fast beendet war.

Im Gespräch mit „Spox“ äußerte Bürki Kritik an Terzic. „Ich hatte bei ihm nie so richtig ein Vertrauensgefühl, das ich zuvor bei anderen Trainern gespürt habe“, erklärte der Ex-BVB-Keeper.

Bürki blickt auf BVB-Abschied zurück

Bürki vermutet sogar, dass seine Verletzung Terzic „in die Karten gespielt“ habe und sieht sich als „Bauernopfer“ des damaligen Trainers. Unter Marco Rose änderte sich sportlich wenig für Bürki, doch das Verhältnis war besser.

Rose erklärte ihm seine Pläne direkt: „Wenn wir einen Torwart für diese Summe verpflichten, müssen wir ihn spielen lassen. Wenn ich mich aber gut benehme, kann ich mittrainieren und mir bei der Vereinssuche auch Zeit lassen.“ Bürki betonte, dass diese Offenheit positiv herausstach.

Der BVB holte Gregor Kobel im Sommer 2021 für eine hohe Ablösesumme, wodurch Bürki zur Nummer drei wurde. Obwohl er keine Einsatzzeit mehr bekam, beschreibt er Marco Roses Verhalten als ehrlich und respektvoll. „Über Rose kann ich nur Positives sagen“, betonte der 32-Jährige und hob dessen fairen Umgang hervor.

Harter Abschied aus Dortmund

Roman Bürki blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit beim BVB zurück. Während er unter Terzic wenig Rückhalt spürte, fand er Rose als Trainer fair und ehrlich. Sein Abschied vom BVB war für ihn emotional schwierig, doch er kann über die Vergangenheit mittlerweile reflektiert sprechen.

Mittlerweile kickt Bürki bei St. Louis City SC in der MLS. 2023 ist er dort zum Türhüter der Saison gewählt worden. In den USA spielt er weiterhin auf starkem Niveau und ist mittlerweile Kapitän der Mannschaft.

