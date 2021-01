Borussia Dortmund: Terzic verrät – auch DAS wird sich durch Witsels Verletzung verändern

Dortmund. Der Schock sitzt noch tief bei Borussia Dortmund. Beim 3:1-Sieg gegen RB Leipzig musste Axel Witsel in der 30. Minute ausgewechselt werden. Diagnose: Achillessehnenriss!

Der 32-Jährige, der in dieser Saison in 13 von 15 Ligaspielen in der Startelf stand, wird dem BVB damit wahrscheinlich für die restliche Spielzeit fehlen. Auch die EM-Teilnahme ist für den Belgier in Gefahr. Dadurch ändert sich einiges für die Mannschaft und Trainer Edin Terzic.

Borussia Dortmund: Wer springt für Witsel im Mittelfeld ein?

Personal gibt es genug für die Position vor der Abwehr. Thomas Delaney zeigte sich zuletzt extrem formstark, Emre Can überzeugte gegen Leipzig als eingewechselter Witsel-Ersatz und Youngster Jude Bellingham ist nach überstandener Verletzung wieder eine Option für den Kader.

Jude Bellingham (l.) ist nach überstandener Verletzung eine Option als Witsel-Ersatz. Foto: imago images / Joachim Sielski

Auch Mo Dahoud wäre grundsätzlich eine Option, doch der 25-Jährige hat unter Terzic einen schweren Stand.

Doch der Coach sieht nicht nur die zentralen Mittelfeldspieler in der Pflicht – sondern die gesamte Mannschaft: „Wir als ganze Gruppe sind dafür verantwortlich, das so gut wie möglich zu kompensieren.“ In dieser Situation müsse jeder Spieler seine Rolle finden, in der er der Mannschaft am meisten helfen kann.

Terzic über Witsel: „Hat hohes Standing innerhalb der Mannschaft“

Doch nicht nur auf dem Platz wird Witsel eine Lücke hinterlassen. Roman Bürki betonte zuletzt, dass der Belgier auch in der Kabine extrem wichtig war. Witsel spricht fließend Französisch und Portugiesisch – und ist somit ein wertvolles Bindeglied in der Kommunikation mit Spielern, die weder Deutsch noch Englisch können bzw. es gerade erst lernen.

„Er ist auch ein herausragender Mensch“, betonte Terzic am Donnerstag. „Axel hat, auch wenn er nach außen nicht als der Lautsprecher gilt, ein sehr hohes Standing innerhalb der Mannschaft.“ (at)