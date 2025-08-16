BVB wird schon wieder in England fündig – klappt es jetzt endlich?

Borussia Dortmund zeigt Interesse am argentinischen Mittelfeld-Talent Claudio Echeverri von Manchester City. Laut „Sky“ hat der BVB bereits ein offizielles Angebot für den 19-Jährigen abgegeben. Geplant ist wohl ein Leihgeschäft mit einer Kaufoption, die den Schwarz-Gelben eine feste Verpflichtung ermöglichen würde.

BVB-Flirt Echeverri gilt mit einem Marktwert von 18 Millionen Euro als wertvollster Fußballer seines Jahrgangs in Argentinien. Manchester City hatte Anfang 2024 dieselbe Summe an River Plate gezahlt, ihn aber zunächst weiterverliehen. Echeverri beeindruckte dieses Jahr vor allem bei der Klub-WM mit einem direkten Freistoßtreffer gegen Al-Ain.

BVB nimmt City-Juwel ins Visier

Der BVB hofft, das bewährte Leihmodell mit Manchester City erneut anwenden zu können. Bereits bei Yan Couto funktionierte diese Strategie, der inzwischen fest zu Dortmund gehört. Noch ist jedoch unklar, ob City einer Leihe mit Kaufoption zustimmt oder Echeverri lieber anderweitig einsetzt.

++ Hiobsbotschaft für Borussia Dortmund! Personalsorgen werden immer größer ++

Auch ein Wechsel zum FC Girona, ebenfalls Teil der City Football Group, steht im Raum. Girona hat bereits in der Vergangenheit zahlreiche Talente von Man City integriert. Das Modell gab jungen Spielern wie Yan Couto eine wichtige Bühne, bevor sie größere Schritte wagten, auch bis hin zum BVB.

Geht City auf das Borussen-Angebot ein?

Das von Dortmund angestrebte Leihmodell könnte auch bei Echeverri Erfolg haben. Durch solche Transfers hat der BVB immer wieder Talente langfristig eingebunden. Unklar bleibt jedoch, ob Manchester City bereit ist, Echeverri an die Dortmunder zu verleihen, oder ihn lieber weiter in der eigenen Fußballgruppe entwickelt.

Weitere News:

Fakt ist: Wenige Tage vor Saisonstart mangelt es dem BVB noch an allen Ecken und Enden an Verstärkung. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive bedarf es Schwarz-Gelb noch Neuzugänge. Ob Echeverri eines dieser Probleme lösen wird?

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.