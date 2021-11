Borussia Dortmund: Fan-Traum geplatzt? Top-Talent hat sich wohl vom BVB abgewandt

Erling Haaland ist die Tor-Garantie beim BVB. Doch was passiert, wenn der Star Borussia Dortmund verlassen sollte? Diese Frage stellen sich alle Fans.

Alternativen gibt es viele. Wer sich am Ende für Borussia Dortmund entscheiden wird, wird sich zeigen. Bei einem Top-Talent scheint es jetzt bittere Gewissheit zu sein, dass er sich wohl gegen den BVB entscheidet.

Borussia Dortmund: Top-Talent entscheidet sich wohl gegen den BVB

Seit Wochen geht das Gerücht um, dass die Schwarzgelben am serbischen Torjäger Dusan Vlahovic von der AC Fiorentina interessiert seien. Der 21-Jährige steht angeblich bei vielen europäischen Topklubs auf der Liste.

Diese BVB-Bemühungen waren wohl umsonst. Foto: Imago (Montage)

Eine Vertragsverlängerung in Fiorentina hat der Angreifer bereits abgelehnt. Jetzt soll sich Vlahovic wohl entschieden haben, für welche Mannschaft er künftig spielen möchte.

>>> Borussia Dortmund: Abo-Wahnsinn perfekt – BVB gucken wird jetzt noch teurer

Laut italienischen Medienberichten möchte Vlahovic in Zukunft unbedingt für Juventus Turin auflaufen. Ein Wechsel wird offenbar in der nächsten Sommer-Transferperiode angestrebt. Sein aktueller Vertrag in der Toskana läuft bis 2023, die Fiorentina-Verantwortlichen wollen mit ihm aber unbedingt eine Ablöse kassieren.

Als Haaland-Ersatz: Vlahovic will zu Juventus

Ob Juve die Forderungen erfüllen kann, ist offen. Dies wäre bei anderen Interessenten aufgrund der finanziellen Verhältnisse möglicherweise eher möglich. So soll sich unter anderem Arsenal nach Vlahovic erkundigt haben.

Stand wohl auch beim BVB auf dem Zettel: Dušan Vlahovic Foto: imago images/Nicolo Campo

Wie sich Vlahovic am Ende tatsächlich entscheidet, wird sich dann zeigen. Bei Ablösesummen von bis zu 80 Millionen Euro, die laut italienischen Berichten im Gespräch sind, wäre der BVB jedoch raus.

--------------------------------------

Mehr BVB-News:

Wie bei Klopp und Götze – das droht dem BVB bei Haaland-Wechsel

Borussia Dortmund: Irres Gerücht! Plötzlich wird über SEINE Rückkehr spekuliert

Borussia Dortmund: Fans sind taurig – BVB-Legende verletzt sich schwer

--------------------------------------

Die Dortmunder könnten dann wohl eher versuchen, Karim Adeyemi von RB Salzburg zu verpflichten. Aber auch der deutsche Youngster ist bei vielen anderen Top-Klubs beliebt – unter anderem der FC Bayern soll interessiert sein.

Weltklasse-Stürmer Erling Haaland (M) erzielt nur neun Minuten nach seiner Einwechslung das 3:1 gegen den VfL Wolfsburg. Foto: dpa

Nach wochenlanger Pause wegen einer Muskelverletzung hatte Haaland in Wolfsburg überraschend früh sein Comeback gegeben und sofort wieder abgeliefert. Acht Minuten brauchte er, bis er die Fans von Borussia Dortmund erstmals wieder jubeln ließ. Hier alle Details >>

Ein Abgang von Erling Haaland scheint dafür für viele Experten schon sicher. Doch wohin zieht es den Norweger. Ein Top-Klub will jetzt einen entscheidenden Vorteil für sich beanspruchen. Alle Infos hier >>>(oa)