Borussia Dortmund: BVB-Star am Tiefpunkt – ER wird aus dem Nationalkader gestrichen

In wenigen Tagen beginnt die WM 2022 in Katar. Bislang haben es einige Stars von Borussia Dortmund geschafft, von ihren Nationaltrainern ein Ticket für das Turnier im Wüstenstaat zu erhalten.

Große Hoffnungen hat sich Donyell Malen gemacht. Nun herrscht allerdings bittere Gewissheit für den Stürmer von Borussia Dortmund, denn er hat kein Ticket nach Katar erhalten.

Borussia Dortmund: Donyell Malen fährt nicht nach Katar

Wie der niederländische Fußballverband offiziell bekanntgegeben hat, wird Donyell Malen kein Teil des 26-Mann starken Kaders sein, der in Katar um den Gewinn der Weltmeisterschaft kämpft. Louis van Gaal verzichtet in seinem Aufgebot somit auf den Mann, welcher erst im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zum BVB gewechselt ist.

Seit über zwei Jahren galt bei „Oranje“: Ist Malen fit, gehört er zum Kader. Ausgerechnet jetzt, wo es zum größten aller Turniere geht, ist der Stürmer raus. Eine schallende Ohrfeige, die sicherlich vor allem mit dem Formtief beim BVB zutun hat.

Anstatt nach Katar geht es für Malen somit mit Borussia Dortmund nach Südost-Asien. Dort wird der Klub aus Ruhrgebiet in der zweimonatigen Winterpause durch die Weltmeisterschaft drei Testspiele abhalten. Das hatte der Klub bereits angekündigt. Neben Donyell Malen und Mats Hummels werden die anderen Nicht-WM-Fahrer sowie Spieler aus der U19 und der U23 des BVB dem Kader für die Reise in den fernen Osten angehören.

Borussia Dortmund: Malen am Tiefpunkt

Die Nicht-Berücksichtigung von Malen dürfte zweifelsfrei der Tiefpunkt in der bisherigen Karriere des Niederländers sein. Erst im letzten Sommer wechselte der Offensivmann für 30 Millionen Euro aus seiner Heimat zu Borussia Dortmund. Der vielseitige Niederländer sollte dabei der Ersatz für Jadon Sancho sein, welcher den BVB in Richtung Manchester United verließ.

Doch der Verzicht auf Malen im niederländischen WM-Kader kommt nicht überraschend. In der aktuellen Saison kommt der 23-Jährige in 16 Spielen auf ein Tor und drei Vorlagen für den BVB. Zu wenig, wenn man bedenkt, dass der Offensivmann auch sonst in der aktuellen Saison recht unglücklich agierte. Nun hat Malen Zeit, um sich in der Winterpause optimal auf die lange Rückrunde mit dem BVB vorzubereiten. Eventuell stellt er in der Zukunft ja dann wieder einen Teil der niederländischen Nationalmannschaft da.