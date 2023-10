Borussia Dortmund: Heftiger Rückschlag für BVB-Star – platzen alle seine Hoffnungen?

Jetzt muss ein Star von Borussia Dortmund gehörig zittern! Während die Deutsche Nationalmannschaft für Testspiele durch Amerika tourt, versucht der Rest Europas, sich für die EM 2024 zu qualifizieren. Auch viele BVB-Profis wollen sich den Traum einer Teilnahme erfüllen.

Während es für einige von ihnen auch ganz gut aussieht, muss der ein oder andere zittern. So auch Donyell Malen! Dem Flügelflitzer von Borussia Dortmund droht das Aus mit den Niederlanden!

Borussia Dortmund: Bittere Niederlage für Malen

Es war der Showdown in Gruppe B. Am Samstag standen sich in Amsterdam die Niederlande und 2018-Weltmeister Frankreich gegenüber. Trotz aller Unterstützung der heimischen Fans hatten die Holländer das Nachsehen. Frankreich setzte sich mit 2:1 durch.

Auch interessant: Trotz neuer Rekord-Kulisse – Riesen-Enttäuschung im Westfalenstadion

Daran konnte auch BVB-Star Malen nichts ändern. Er kam bereits in der ersten Halbzeit für den verletzten Wout Weghorst in die Partie. Doch auch er konnte die Niederlage nicht verhindern. Nun wird es für ihn und seine Kollegen richtig ernst.

Prekäre Situation

Denn durch die Nullnummer ist die Niederlande auf Platz 3 der Gruppe abgerutscht. Nutznießer sind die Griechen, die sich ihrerseits 2:0 gegen Irland durchsetzten. Dadurch liegen sie drei Punkte vor Malen und Co. bei einem um fünf Treffer besseren Torverhältnis.

Immerhin: Noch hat man ein Spiel weniger als Griechenland. Entscheidend für den Ausgang der Gruppe dürfte das direkte Duell am kommenden Montag sein. Dann reisen die Holländer nach Athen. Verlieren ist hier verboten!

Borussia Dortmund: Malen hat noch Chancen

Doch selbst, wenn man am Montag scheitert, gäbe es noch eine Hintertür. Als Sieger einer Nations-League-Gruppe wären die Niederländer am Play-Off-Turnier um einen der letzten drei EM-Plätze qualifiziert, sollte es in der Gruppe nicht klappen.

Lieber wäre es allerdings natürlich allen Beteiligten, wenn man auf diesen Umweg verzichten kann. Dafür kämpft auch Malen von Borussia Dortmund. Sollte Weghorst länger ausfallen, könnte er gegen Griechenland zum Startelfeinsatz kommen.