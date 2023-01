Borussia Dortmund: Fans voller Hoffnung – starten diese BVB-Stars jetzt endlich durch?

Die Leistungen einiger Stars von Borussia Dortmund war in der abgelaufenen Hinrunde enttäuschend. Besonders das gezeigte Werk von Donyell Malen oder auch Karim Adeyemi sorgte für Kritik.

Nachdem die beiden Offensivstars schon von vielen Fans als „Transferflops“ abgestempelt wurden, können sie nun Hoffnung haben, dass beide endlich ihren erhofften Durchbruch bei Borussia Dortmund erleben. Diese kommt durch ihre Auftritte in den Testspielen des Klubs.

Borussia Dortmund: Starten Malen und Adeyemi nun durch?

Die gezeigten Leistungen von Donyell Malen und Karim Adeyemi waren unumstritten verbesserungswürdig. Während der Niederländer in 17 Spielen ein Tor und drei Vorlagen erzielt hat, konnte der deutsche Nationalspieler in 19 Partien nur zwei Tore zum Erfolg des Teams beitragen.

Hoffnungen auf eine Leistungssteigerung der beiden Offensivstars können die Auftritte in den vergangenen Testspielen machen. Während Adeyemi mit der Nationalmannschaft in Katar war, machte Malen in Asien auf sich aufmerksam. Fünf Tore in den drei Partien im fernen Osten sprechen eine deutliche Sprache. Auch im ersten Testspiel nach dem Jahreswechsel gegen Fortuna Düsseldorf erzielte der Niederländer zwei Tore. Auch Adeyemi konnte gegen den Zweitligisten ein Tor erzielen.

Borussia Dortmund: Fans bekommen neue Hoffnung

Die gezeigten Leistungen machen den BVB-Fans nun Hoffnung, dass die beiden Offensivstars nun endlich ihren langersehnten Durchbruch bei den Dortmundern schaffen. „Donyell Malen deutet erneut an, warum er dem BVB über 30 Millionen Euro wert war. Wird Zeit, dass sich das in der Rückrunde in den Statistiken widerspiegelt – ansonsten ist eine Trennung wohl unumgänglich“, schreibt ein Fan auf Twitter. Auch mit Adeyemis Leistung waren die Fans in den sozialen Netzwerken durchaus zufrieden.

Für den BVB wird es wichtig sein, dass Malen und Adeyemi diese Leistung aus den Testspielen auch in den Pflichtspielen auf den Platz bringen. Die 25 erzielten Tore in den bisherigen 15 Spielen sind viel zu wenig für einen Verein, der sich in den vergangenen Jahren besonders über ihre Angriffslust definiert hat. Damit der Klub seine Saisonziele erreichen kann ist es daher unabdingbar, dass Malen und Adeyemi wieder in die Spur finden.