Borussia Dortmund: Abschied im Sommer? BVB-Star wird von Top-Klub umworben

Neun Spiele, neun Siege – so lautet die Bilanz von Borussia Dortmund nach dem Jahreswechsel. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic reitet derzeit auf einer wahren Erfolgswelle.

Während schon fast aussortierte Spieler wie Julian Brandt oder Emre Can plötzlich zu Leistungsträgern werden, blüht ein BVB-Star jedoch noch immer nicht komplett auf: Donyell Malen. Der Niederländer könnte Borussia Dortmund am Saisonende womöglich sogar verlassen. Ein Top-Klub soll Interesse haben.

Borussia Dortmund: Malen im Fokus von Sevilla

Bereits im Winter gab es das Gerücht, dass sich der FC Sevilla um einen kurzfristigen Transfer von Donyell Malen bemüht haben soll. Ein Wechsel nach Spanien kam allerdings nicht zustande. Wie das spanische Portal „fichajes.net“ nun berichtet, bestehe bei den Spaniern aber auch im kommenden Sommer noch Interesse am Niederländer. Dem Bericht zufolge planen die Verantwortlichen von Sevilla, bereits in den kommenden Wochen Gespräche mit den Dortmundern aufzunehmen.

Ein Transfer hängt wohl davon ab, wie die restliche Saison von Sevilla noch verläuft. Aktuell steht der Champions-League-Gruppengegner der Borussen auf dem 14. Platz in La Liga – und ist nur zwei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz entfernt. Sollte der Klub den Gang in die 2. Liga antreten, wäre ein Transfer quasi ausgeschlossen. Im Falle des Klassenerhaltes jedoch würde Malen in Sevilla mit Sicherheit mehr Einsatzzeiten bekommen als beim BVB. Zusätzlich könnte er sich in einer Liga mit dem FC Barcelona und Real Madrid messen und sich dort für noch bessere Klubs empfehlen.

Borussia Dortmund: Malen kann sich beim BVB nicht durchsetzen

Nach etwas über anderthalb Jahren lässt sich festhalten, dass sich Donyell Malen beim BVB bislang nicht durchsetzen konnte. In seinen bisherigen 60 Spielen erzielte der Niederländer elf Tore und bereitete neun vor. Viel zu wenig für einen Mann, der die Schwarzgelben im Sommer 2021 rund 30 Millionen Euro gekostet hat.

Auch wenn der Niederländer im Spiel gegen die Hertha am 21. Spieltag von Beginn an ran durfte und sogar das 2:0 erzielen konnte, sehen seine Einsatzzeiten in den letzten fünf Spielern eher mau aus. 111 Minuten stand der Offensivspieler auf dem Platz. Zweimal blieb er ohne Einsatz. Sollte sich dies bis zum Sommer nicht ändern, wäre ein Wechsel wohl für alle Beteiligten die beste Option.