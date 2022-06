Borussia Dortmund: Hoffnungen dahin? BVB geht bei IHM wohl leer aus

Der Transfersommer ist schon voll im Gange. Borussia Dortmund konnte bereits einige Transfers verzeichnen. Ein möglicher Wechsel scheint nun wohl doch zu platzen.

Rechtsverteidiger Djed Spence wurde unter anderem mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Daraus wird wohl nichts. Offenbar steht er vor einem Wechsel in die Premier League.

Borussia Dortmund: Flirt Spence vor Wechsel zu Tottenham

Einige Kaderbaustellen ist der BVB bereits angegangen. Auf den Außenverteidigerpositionen könnten die Westfalen allerdings noch mal nachlegen. Für die rechte Seite hatte der BVB Gerüchten zufolge Djed Spence im Blick. Der 21-jährige Engländer sorgte bei Nottingham Forest in der zweiten Englischen Liga ordentlich für Aufsehen und hatte großen Anteil am Aufstieg in die Premier League.

Rechtsverteidiger Djed Spence sorgt in England für Aufsehen. Foto: IMAGO/NurPhoto

Im Sommer folgt nun die Rückkehr zu seinem eigentlichen Verein, dem FC Middlesbrough. Dieser hatte Spence vergangene Saison verliehen. Aber scheinbar nicht für lange. Wie der „Guardian“ berichtet, soll Premier-League-Riese Tottenham Hotspur an einer Verpflichtung des Rechtsfußes arbeiten.

Transfersumme zu hoch für den BVB?

Dem Bericht zufolge werden etwa 23 Millionen Euro für die Dienste des Verteidigers fällig. Wolle der BVB da mithalten, dürften zuvor weitere Abgänge nötig sein. Daher gilt ein Wechsel zu den Spurs aktuell am wahrscheinlichsten. Der BVB wird also aller Voraussicht nach bei Spence leer ausgehen. (fp)