Borussia Dortmund: Wieder Winterpausen-Ärger mit der DFL! Verband torpediert BVB-Pläne

Die DFL funkt Borussia Dortmund in die Winterpläne. Für Borussia Dortmund ist der Kalender damit gesetzt – und enger als gedacht.

Schon letztes Jahr gab es Stunk. Der BVB musste vor der sowieso schon kurzen Winterpause als letztes Team ran und danach direkt als erstes wieder. Das sorgte für große Unmutsbekundungen (hier mehr). Nun schon wieder Winterpausen-Frust.

Borussia Dortmund im Wintermodus

Der letzte Spieltag 2025 fällt auf den BVB-Geburtstag, 19. Dezember: ein Borussen-Duell für Borussia Dortmund. Für die Profis beginnt der Winter-Urlaub so früh wie möglich. Doch der erste Termin nach der Pause ist wieder ein Freitag. Am 9. Januar 2026 startet Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt. Diesen Auftakt wollte Borussia Dortmund vermeiden, doch Sat.1 als Rechte-Inhaber des Rückrunden-Auftaktspiels setzte sich durch.

+++ Plötzlich kracht es bei Borussia Dortmund! Jetzt steht Niko Kovac im Fokus +++

Die Freitagsansetzung drückt aufs Trainingslager. Anders als im Vorjahr, als Nuri Sahin gegen eine kompakte Südeuropa-Vorbereitung entschied, will Niko Kovac mehrere gemeinsame Tage im Süden. Borussia Dortmund zieht die Mannschaft bewusst zusammen, um sie für die zweite Saisonhälfte zu schärfen.

Borussia Dortmund plant Trainingslager

Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ reist Borussia Dortmund am 2. oder 3. Januar nach Marbella. Die Zeit ist knapp, der Plan ambitioniert. Im gemeinsamen Camp sollen Grundlagen sitzen und vertieft werden. Wie lange Borussia Dortmund bleibt, klären die Verantwortlichen in den kommenden zwei Wochen.

Ein Testspiel gibt es dort wohl nicht. Die Zeit fehlt. Fans und Medien blicken überwiegend auf verschlossene Tore; öffentliche Einheiten sind die Ausnahme. Borussia Dortmund hält den Rahmen bewusst geschlossen, damit die Inhalte ohne Störungen greifen.

Mehr News:

Der Januar wird eng, der Rhythmus straff. Du darfst dich auf schnelle Entscheidungen und konzentrierte Einheiten einstellen. Borussia Dortmund setzt auf Nähe, klare Abläufe und die Heimserie im Dezember. So soll alles sitzen, wenn Frankfurt ruft und die zweite Hälfte beginnt.