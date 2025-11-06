DFL-Verkündung lässt BVB-Fans toben – „Die haben doch nen Sockenschuss“

Nach einem wirklich guten Saisonstart ist der BVB mitten in der Spitzengruppe der Bundesliga zu finden. Die einzige Niederlage setzt es bis dato gegen den FC Bayern (1:2). Jetzt richtet sich der Blick aller Borussen auf die zweite Hälfte der Hinrunde.

Am Mittwoch (05. November) hat die DFL alle Bundesligaspiele bis Ende Januar 2026 terminiert. Die BVB-Fans haben gleich den Kalender rausgeholt. Doch viele Fans sind mit den Spielzeiten nicht wirklich zufrieden.

DFL terminiert weitere BVB-Partien

Samstag, 15.30 Uhr: Das ist noch immer die heilige Zeit aller Fußballfans. In der laufenden Saison hat Schwarz-Gelb in den ersten zehn Spieltagen viermal um diese Uhrzeit gespielt. Im Vergleich zu den letzten Jahren ist das ein recht hoher Anteil – schließlich hat ein Top-Klub wie der BVB, der auch international vertreten ist, auch des Öfteren Top-Spiele am Samstagabend oder am Sonntag.

Nun sind auch die Spieltage 13 bis 19 zeitgenau terminiert worden. So geht es zweimal am Freitag ran, zweimal samstags, zweimal am Sonntag und in der englischen Woche Mitte Januar geht es dienstags gegen den SV Werder Bremen ran.

Das Duell mit der Borussia aus Mönchengladbach findet am Freitag (19.12, 20.30 Uhr) statt. Mit dem Top-Spiel bei Bayern Leverkusen (Samstag, 29. November, 18.30 Uhr) spielt der BVB bis Ende Januar zweimal samstagabends – am 24.01. geht es bei Union Berlin um weitere drei Punkte.

Fans nicht ganz einverstanden

Doch nicht alle BVB-Fans sind mit den neuesten Terminen zufrieden. Der große Streitpunkt: nur einmal geht es samstags um 15.30 Uhr um den Sieg. Am 17. Januar geht es zu Hause gegen den FC St. Pauli ran. Doch dieses eine 15.30 Uhr-Spiel zum Rückrunden-Auftakt ist einigen Borussen zu wenig.

„Einmal 15.30? Die haben doch nen Sockenschuss!“, beschwert sich ein Fan. „Komplett bekloppte Zeiten“, schreibt ein anderer. So manch einer kann sich mit der DFL-Verkündung also nicht wirklich anfreunden.