Borussia Dortmund: Plötzlich mischen DIESE acht neuen Talente bei den Profis mit

Dortmund. Die Bundesliga unter extremen Umständen: Die Corona-Krise verlangt Borussia Dortmund und Co. sehr viel ab. Nicht nur die finanzielle Belastung beschäftigt die Vereine.

Auch die neuen Corona-Regeln der DFL bedeuten eine große Umstellung. Borussia Dortmund reagiert jetzt mit einer großen Maßnahme.

Borussia Dortmund mit achtfacher Beförderung

Für den Ernstfall sollen die Klubs vorbereitet sein. Die DFL gibt in seinem umfangreichen Corona-Konzept deshalb die Empfehlung an die Bundesliga-Vereine, ihren Kader möglichst frühzeitig aufzustocken. Das soll dazu dienen, auch bei Corona-Fällen innerhalb der Mannschaft weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben.

Borussia Dortmund reagiert auf diese Empfehlung mit einer achtfachen Beförderung. Talente aus der U23 sollen die Corona-Reserve beim BVB bilden. Die Trainingsgruppe von Coach Lucien Favre umfasst laut der „Ruhr Nachrichten“ in den kommenden Wochen über 30 Spieler.

Diese Talente füllen den Profi-Kader auf:

Abwehr:

Marco Rente

Lars Bünning

Dominik Wanner

Mittelfeld:

Marco Hober

Taylan Duman

Offensive:

Chris Führich

Steffen Tigges

Alaa Bakir (U19-Kapitän)

Neben den acht Spielern, die bereits zum Profi-Kader gestoßen sind, halten sich auch Torhüter Luca Unbehaun und Eric Oelschlägel seperat fit. Da die Meisterschaft sowohl in der U19 als auch in der U23 weiterhin pausiert ist, konnte der BVB diese Maßnahme bedenkenlos vollziehen.

Seit Donnerstag bereitet der BVB sich also in vergrößerter Runde auf den Bundesliga-Wiederbeginn vor. Am kommenden Samstag ist es dann soweit und der Ball rollt wieder. Zum Start empfangen die Schwarzgelben gleich den ungeliebten Reviernachbarn aus Gelsenkirchen. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. (the)