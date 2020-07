Borussia Dortmund: Es geht um eine große Summe Geld – macht der BVB bei dieser Forderung mit?

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Borussia Dortmund könnten von der Bundesliga schon bald in die Pflicht genommen werden.

Die Corona-Krise hat die wirtschaftliche Schieflage des modernen Fußballs noch mal verschlimmert. Ob eine Neuausrichtung zu einem gerechteren Wettbewerb führen kann, hängt in einem hohen Maße auch von Borussia Dortmund ab.

Darauf macht Andreas Rettig aufmerksam. Der frühere DFL-Geschäftsführer und Manager bei Freiburg, Köln, Augsburg und St. Pauli nimmt Vereine wie Borussia Dortmund oder den FC Bayern München in die Pflicht.

Rettig: Borussia Dortmund und Co. gefragt

Rettig sieht die Gefahr, dass die Schere zwischen den reichen und armen Vereinen durch die Corona-Krise noch weiter auseinandergeht. Im „kicker“ stellt der 57-Jährige verschiedene Konzepte vor, die den Wettbewerb fairer gestalten können.

Laut Rettig wäre es mehr als nur eine Überlegung wert, die Medienerlöse in der Bundesliga anders zu verteilen. „Zu überlegen wäre ein Bonus für die Vereine, die der sportpolitisch gewollten 50+1-Regel Rechnung tragen“, so Rettig: „Dass diese Klubs bessergestellt werden, da sie bewusst und aus gesellschaftspolitischer Überzeugung auf Möglichkeiten verzichten, Kapital zu generieren, was sportpolitisch gewollt ist.“

Das ist Andreas Rettig

Geboren am 25. April 1963 in Leverkusen

War 2013 bis 2015 DFL-Geschäftsführer

Arbeitete als Manager für den SC Freiburg, 1. FC Köln und den FC Augsburg

Von 2015 bis 2019 war er kaufmännischer Leiter beim FC St. Pauli

Rettig erklärt, warum der aktuelle Ansatz derart große Probleme mit sich bringt: „Du kriegst immer mehr Geld aus dem Topf, je besser du dich platzierst. Das führt zu dem Rattenrennen, das wir kennen: Du musst mehr Gelder generieren, damit du an diese Fleischtöpfe kommst. Das System befördert genau diese falschen Anreize und schafft eine Hasardeur-Mentalität zum Beispiel in der Einkaufspolitik, gerade im Abstiegskampf, sie treiben einen Manager dazu, unvernünftige Dinge zu tun.“

Rettig nimmt BVB und Bayern in die Pflicht

Große Vereine wie Borussia Dortmund oder der FC Bayern München müssten dann Abstriche machen. Denn sie sind es, die vom aktuellen System am ehesten profitieren.

Rettig appelliert an die Vernunft bei BVB und FCB: „Ich will es mal mit einem Augenzwinkern formulieren: Ich hoffe auf die Altersmilde von Herrn Rummenigge und Herrn Watzke.“

Corona und der Fußball

Die Corona-Krise hat enorme wirtschaftliche Auswirkungen auf die Fußballvereine. Allen voran die fehlenden Zuschauereinnahmen stellen für die Vereine ein erhebliches Problem dar. Borussia Dortmund vermeldet einen im Zuge dessen einen Millionenschweren Verlust (Hier alle Infos dazu >>>).

Watzke gegen die Idee

Unlängst hatte sich BVB Geschäftsführer Watzke gegen eine Änderung der Verteilung der TV-Gelder ausgesprochen. „Ich bin der Meinung, dass der Status quo richtig ist. Wenn man versucht, die Zugpferde der Liga zu schwächen, dann schwächt man die ganze Liga”, hatte dieser unlängst erklärt.

