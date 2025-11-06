DFB-Entscheidung offiziell! BVB-Fans horchen direkt auf

Nach dem irren Zweitrunden-Duell gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal (4:2 i.E.) steht der BVB unter den besten 16 Teams in Deutschland. Die Ambitionen der Schwarz-Gelben im Pokal sind groß – in den letzten fünf Jahren erreichten die Westfalen nur einmal das Viertelfinale.

Allerdings wartet auf den BVB im Achtelfinale ein richtiger Brocken: Bayer 04 Leverkusen kommt in das Westfalenstadion. Nur einer der beiden Top-Klubs wird unter den besten acht stehen. Vor diesem Knaller hat der DFB eine wichtige Entscheidung verkündet.

BVB-Pokalkracher gegen Bayer terminiert

Kalender raus, das Pokal-Achtelfinale ist terminiert. Wie der DFB am Donnerstag (6. November) veröffentlicht hat, wird das Duell zwischen dem BVB und Bayer am Dienstag (2. Dezember) um 21 Uhr ausgetragen. Schwarz-Gelb spielt also gleich am ersten der beiden Pokaltage in der ersten Dezemberwoche.

Das Duell wird im Free-TV übertragen. Auch Fans, die kein „Sky“-Abonnement haben, können diese Partie also verfolgen. Neben diesem Spiel wird auch die Partie Bochum – Stuttgart frei empfangbar übertragen.

Viele Fans dürften sich ob der Anstoßzeit wunder. Schließlich werden Pokalpartien eigentlich um 20.45 Uhr angepfiffen, ausgetragen, nicht um 21 Uhr. Dass die Partie Dortmund – Leverkusen eine Viertelstunde später beginnt, liegt an dem Nations-League-Finale der Frauen gegen Spanien. Dies findet am selben Tag um 18 Uhr statt und wird – wie der BVB – im ARD gezeigt.

Schwarz-Gelb träumt von nächstem Finale

Aufgrund der Termin-Überschneidung hat der DFB das Pokalspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen etwas nach hinten verlegt. Schwarz-Gelb möchte erstmals seit 2021 wieder ins DFB-Pokalfinale. Damals gewann man gegen RB Leipzig und holt sich den fünften Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

Seither waren der DFB-Pokal und der BVB jedoch keine großen Freunde mehr. Im letzten Jahr war gar in Runde zwei Schluss – auswärts beim VfL Wolfsburg verlor man nach Verlängerung mit 0:1. Mit der SGE hat das Team von Niko Kovac das erste Schwergewicht bereits aus dem Weg geräumt. Folgt mit Leverkusen das Zweite?