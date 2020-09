Borussia Dortmund: Zuschauer beim Pokalspiel in Duisburg? Jetzt steht fest, dass...

Borussia Dortmund muss in der ersten Pokal-Runde zum MSV Duisburg. Ein Duell, welches es in der Vorbereitung auf die neue Saison bereits gab.

Damals spielten die beiden Teams noch ohne Zuschauer, der BVB gewann mit einem Kantersieg. Der MSV würde beides zur nächsten Begegnung mit Borussia Dortmund wohl gerne ändern. Jetzt steht fest, was mit dem verfügbaren Zuschauer-Kontingent passiert.

Haaland: Die einzigartige Entwicklung des BVB-Wunderkinds Haaland: Die einzigartige Entwicklung des BVB-Wunderkinds

Borussia Dortmund: 300 Zuschauer im Stadion, aber…

Für den MSV Duisburg ist es das Spiel des Jahres. Die Chance den BVB gleich in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal zu kegeln. Trotz Corona setzten sich die Zebras hinter den Kulissen stark dafür ein, die Partie vor Zuschauern bestreiten zu können.

Das ursprünglich vom Verein bei der Stadt eingereichte Hygienekonzept sah vor, wenigstens bis zu 8000 Zuschauer in der Duisburger Arena unterbringen zu können. Bei einem Fassungsvermögen von 40.000 Plätzen hätte es so eine Auslastung von 20 Prozent gegeben.

------------

Der Saisonauftakt des BVB:

DFB-Pokal: MSV Duisburg

1. Spieltag: Borussia Mönchengladbach

2. Spieltag: FC Augsburg

Supercup: FC Bayern München

3. Spieltag: SC Freiburg

-----------

Doch die Stadt Duisburg kassierte das Vorhaben. Vom Gesundheits- und Ordnungsamt gab es eine klare Absage. In Nordrhein-Westfalen sind zunächst bis Ende Oktober maximal 300 Zuschauer in Stadien erlaubt. „Wir akzeptieren die Entscheidung, bleiben aber auch weiter in intensivem Austausch mit den Behörden“, erklärte MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt.

Die immerhin 300 erlaubten Zuschauer sorgten jedoch weiter für Unmut unter allen, die es mit den Zebras halten. Denn: Der Gastgeber ist dazu verpflichtet, die Tickets dem DFB zur Verfügung zu stellen, der diese wiederum für Sponsoring-Vereinbarungen nutzt.

+++ Borussia Dortmund: Wahnsinns-Debüt für BVB-Talent – ER lässt DFB-Auswahl jubeln +++

Heißt im Klartext: Keine Tickets im freien Verkauf für die Fans beider Vereine. Eine Rückkehr der Zuschauer ins Stadion verschiebt sich damit weiterhin.

BVB gegen Duisburg bereits erfolgreich

Für Borussia Dortmund zählt natürlich nur das Weiterkommen gegen den Drittligisten. Bereits vor einigen Wochen fand beim „Cup der Traditionen“ das Duell BVB – Duisburg statt – damals komplett ohne Zuschauer.

----------

Alles zu Borussia Dortmund:

Bei Borussia Dortmund verrät Kehl: So geht es weiter bei BVB-Kapitän Reus

Borussia Dortmund: Hoffnung auf Debüt – DIESER Youngster hat es Favre angetan

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Juwel will bei ManUnited vorspielen – dann passiert das große Missgeschick

-----------

Die Schwarzgelben gewannen die Partie standesgemäß mit 5:1. Doch danach ließen die Ergebnisse der Borussen nach. Seitdem verlor man gegen Rotterdam und Bochum. Gegen Paderborn sprang nur ein Remis heraus. (mh)