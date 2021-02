Borussia Dortmund vor Pokal-Duell gegen Paderborn: Holt den BVB diese Misere wieder ein?

Borussia Dortmund tritt am Dienstag im Pokal gegen den SC Paderborn an.

Auf dem Papier eine Pflichtaufgabe für Borussia Dortmund. Doch nach den schwankenden Leistungen der letzten Wochen ist beim BVB nichts sicher. Den Fans bereitet im Vorhinein eine Sache Sorgen.

Borussia Dortmund: Besiegt der BVB seinen Achtelfinal-Fluch?

2017 gewann Borussia Dortmund zuletzt den DFB-Pokal in Berlin. Seitdem herrscht bei den Schwarzgelben ein wahres Achtelfinal-Trauma vor. 2018 schied man 1:2 gegen Bayern München aus, im Jahr danach war zu Hause gegen Bremen im Elfmeterschießen Endstation.

Auch im letzten Jahr wurde es nicht besser. Wieder war in der Runde der letzten Sechzehn Feierabend, wieder gegen Bremen. Mit dem Los Paderborn soll endlich Schluss sein mit dem Achtelfinal-Fluch.

So weit kam der BVB im Pokal in den letzten Jahren:

19/20: Achtelfinale (gegen Bremen)

18/19: Achtelfinale (gegen Bremen)

17/18: Achtelfinale (gegen Bayern München)

16/17: Sieger (gegen Eintracht Frankfurt)

15/16: Finale (gegen Bayern München)

Nach dem überzeugenden Auftritt am Wochenende gegen Augsburg ist auch bei den Fans die Hoffnung zurückgekehrt, dass der BVB das Ruder noch herumreißen und seine Ziele in Liga und Pokal erreichen kann.

Doch vor dem Pokalduell am Dienstagabend plagt den BVB noch eine andere spezielle Sorge: Die Sorge vor einem Elfmeterschießen. Vom Punkt präsentierten sich die Spieler der Dortmunder zuletzt überraschend ineffektiv.

Marco Reus scheiterte in der Liga gegen Bremen und Mainz, am Wochenende jagte ausgerechnet Stürmer-Star Erling Haaland einen Strafstoß an den gegnerischen Querbalken. Sollte der Pokalfight über die volle Distanz gehen, braucht es dringend Verbesserungsbedarf beim Vizemeister.

Fans von Borussia Dortmund scherzen über Elfmeterschießen

Einige Fans nahmen die jüngsten Misserfolge vom Punkt bereits zum Anlass, um über ein mögliches Elfmeterschießen zu scherzen. „Wir haben die sichersten Schützen der Welt. Was soll da noch schief gehen?“, twitterte ein Anhänger augenzwinkernd.

„Ich wäre sehr froh, es gäbe eine Entscheidung für uns OHNE Elfmeterschießen. Das scheint momentan nicht die Kernkompetenz der Mannschaft zu sein“, meinte ein anderer. Selbst Edin Terzic gab nach dem Augsburg-Spiel zu, von den vergebenen Strafstößen „die Schnauze voll“ zu haben. Bleibt aus BVB-Sicht zu hoffen, dass man darauf nicht angewiesen sein wird. (mh)