Borussia Dortmund: Trainer-Hammer lässt Stars zittern – plötzlich stehen sie mächtig unter Druck

Auch Borussia Dortmund schaut beim DEM Trainer-Hammer des Jahres ganz genau zu. Der DFB entledigt sich Hansi Flick, der etwas mehr als zwei Jahre Bundestrainer war. Eine unumgängliche Entscheidung, auch wenn sie kurz vor dem Kracher gegen Frankreich fiel.

Nun beginnt die Suche nach einem neuen Trainer. Je nachdem, wer der neue Mann an der Seitenlinie wird, müssen die DFB-Stars von Borussia Dortmund gehörig zittern. Ihre Kaderplätze könnten in Gefahr sein.

Borussia Dortmund: Wer fährt zur EM?

Über die vergangen Monate hat der BVB in der Nationalelf einen Gegenblock zu den sonst immer überpräsenten Bayern-Spielern geschaffen. Auch für diese Länderspielpause berief Flick fünf Dortmunder in seinen Kader. Ohne Verletzung hätte auch Niclas Füllkrug dazu gehört. Zudem gehörten Marius Wolf, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko auch schon dem Kader an.

Für sie alle geht es um die Teilnahme an der EM im eigenen Land im kommenden Jahr. Bisher durften sich also zahlreiche Profis von Borussia Dortmund Chancen ausrechnen. Mit einem neuen Trainer könnte sich das allerdings ändern.

Schwache Leistungen verboten

Je nachdem, wer es wird, dürfte der neue Mann eigene Visionen und Vorstellungen mitbringen. Der DFB wird darauf pochen, die Leistung wieder mehr in den Vordergrund zu stellen – und da sieht es für die BVB-Stars aktuell nicht gut aus. In der Liga stolperte Dortmund durch die ersten drei Spiele. Bei der Nationalmannschaft setzten Emre Can, Niklas Süle und Co. den Trend fort.

Allen voran Nico Schlotterbeck erwischte gegen Japan ein Spiel zum Vergessen. Auf ungewohnter Linksverteidiger-Position war der 23-Jährige heillos überfordert. Solche Auftritte sind für die EM-Ambitionen keinesfalls förderlich.

Borussia Dortmund: Stars brauchen Wende

Es ist also kein Geheimnis, dass die Stars von Borussia Dortmund eine Wende brauchen – sowohl für den Klub als auch die Nationalmannschaft. Sonst dürfte vom breiten BVB-DFB-Block im kommenden Sommer nur noch ein kleiner Teil übrig sein. Das wäre für zahlreiche Spieler eine herbe Enttäuschung.