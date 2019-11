Borussia Dortmund: Vor dem Derby hört jeder BVB-Fan DIESE Favre-Worte besonders gerne

Dortmund. Wenn Borussia Dortmund am Samstag im Revierderby beim FC Schalke 04 zu Gast ist, kann der BVB womöglich wieder auf einen Spieler zurückgreifen, den die Schwarzgelben beim 0:2 bei Inter Mailand am Mittwoch schmerzlich vermissten.

Als die Mannschaft von Trainer Lucien Favre sich am Abwehr-Bollwerk der Nerazzurri die Zähne ausbiss, hätte ihnen die Torgefahr eines Marco Reus sehr gut getan. Der Kapitän von Borussia Dortmund fiel jedoch wegen eines grippalen Infekts aus.

Borussia Dortmund: Favre hofft auf Reus

„Ich kann es noch nicht definitiv sagen, aber die Chancen stehen gut, dass er spielt“, sagte Favre: „Wir werden sehen, ob es für ihn am Samstag möglich ist. Aber es geht ihm schon viel besser.“

Der BVB-Coach betont: „Wenn wir unser System 4-2-3-1 spielen, ist er enorm wichtig. Das hat er immer beweisen. Alle wissen, wie wichtig er für die Mannschaft ist.“

Reus für den BVB enorm wichtig

In den bisherigen acht Ligaspielen erzielte Reus fünf Treffer und bereitete einen weiteren vor. Am vergangenen Spieltag hatte der Nationalspieler dem BVB mit einem Tor einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach beschert.

Reus ist nicht der einzige Dortmunder Spieler, über dessen Einsatz ein Fragezeichen steht. „Wir haben auch ein paar andere Spieler, die erkältet sind“, so Favre: „Bei ihnen wissen wir noch nicht, ob es möglich ist, dass sie spielen.“

Sicher fehlen werden weiterhin Paco Alcacer (Achillessehnenverletzung) und Marcel Schmelzer (Zerrung).

BVB vor Hammer-Wochen

Für Borussia Dortmund geht es am Samstag nicht nur um einen Sieg gegen den ungeliebten Reviernachbarn. Nach dem suboptimalen Saisonstart will der BVB den guten Eindruck vom 1:0-Sieg gegen Gladbach am vergangenen Spieltag bestätigen und sich in der Spitzengruppe der Liga festbeißen.

Nach dem Derby hat der BVB keine Zeit zum Verschnaufen. Für die Favre-Truppe geht es anspruchsvoll weiter. Am Mittwoch ist Gladbach in der 2. Pokalrunde zu Gast. Es folgt ein Liga-Heimspiel gegen Wolfsburg, ehe die Knaller-Woche mit dem Rückspiel gegen Inter Mailand und der Partie beim FC Bayern folgt.