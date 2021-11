Borussia Dortmund: Wortbruch? Dieser Winter-Deal könnte für mächtig Ärger sorgen

In wenigen Wochen öffnet das Winter-Transferfenster. Schon jetzt kocht die Gerüchteküche bei Borussia Dortmund hoch. Kommt es zu einem spektakulären Deal?

Ein Abschied von Axel Witsel wird bei Borussia Dortmund derzeit immer konkreter. Auch ein Nachfolger wird schon gehandelt – und würde für eine Menge Zundstoff sorgen.

Borussia Dortmund: Kommt ER bereits im Winter?

„Wenn Marco Rose sagt, er nimmt keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund, dann nimmt er keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund. Fertig, aus“ – mit diesem Satz hatte Rose im Frühjahr unmissverständlich klargemacht, dass es keinen Transfer eines Gladbach-Spielers zum BVB geben werde.

Marco Rose hat es sich in Gladbach verscherzt. Foto: imago images/Christian Schroedter

Nachdem zuvor sein Wechsel ins Ruhrgebiet bekannt geworden war, hatte es aus dem Lager der Fohlen heftige Kritik gegeben. Immer wieder schnappte sich der DFB-Pokalsieger Schlüsselfiguren aus Gladbach. Die Gladbacher Fans fühlten sich von Rose ohnehin verraten.

Borussia Dortmund hat offenbar mehrere Interessenten für Mittelfeldstratege Axel Witsel. Foto: imago images/motivio

Nun könnte der Satz wieder an Brisanz gewinnen. Seit einigen Tagen geistert nämlich der Name Denis Zakaria durch Dortmund. Der Vertrag des Schweizers läuft im kommenden Sommer aus. Bisher war man davon ausgegangen, Dortmund könnte dann unverfänglich einen Anlauf bei ihm starten.

Doch plötzlich steht ein Wintertransfer im Raum. Ins Rollen könnte dieser durch einen möglichen Abgang von Axel Witsel (>> hier mehr) gebracht werden. Der Belgier scheint einen Wechsel im Januar nicht auszuschließen.

Folgt Denis Zakaria seinem Ex-Coach Marco Rose nach Borussia Dortmund. Foto: IMAGO / Fotostand

Borussia Dortmund: Geht Witsel, braucht der BVB Ersatz

Die Dortmunder wären angesichts der dünnen Personallage gezwungen, umgehend für Ersatz zu sorgen. Hier käme Zakaria ins Spiel, der bei Gladbach im defensiven Mittelfeld brilliert und Witsel ersetzen könnte.

Der Meldung von „Sky“ zufolge soll der 23-Jährige bereit sein „den nächsten Schritt zu gehen.“ Dafür hat er extra seinen Berater gewechselt. Ob Gladbach den Wechsel mitmacht, ist noch nicht klar. Schließlich ist Zakaria eine der wichtigsten Säulen für Adi Hütter.

Denis Zakaria ist heiß begehrt. Foto: imago images/Revierfoto

Fakt ist: Sollte der BVB im Winter Zakaria gegen eine Ablöse ins Ruhrgebiet locken, würde der Streit um das ewige Abwerben wieder hochkochen. Und Rose – der Zakaria aus den vergangenen Jahren kennt – dürfte sich von Gladbach-Fans vermutlich wieder anhören, er habe sein Wort gebrochen.

Wortklauberei?

Steckt der Teufel im Detail? Genau genommen hätte Rose Zakaria nicht „mitgenommen“, sondern erst ein halbes Jahr nach seinem Wechsel nachgeholt. Eine Wortklauberei, mit der sich die Gladbach-Fans sicher nicht beruhigen lassen würden.

Ein möglicher Abgang von Axel Witsel nimmt mehr und mehr an Form an. Der Belgier scheint auch mit 32-Jahren noch begehrt zu sein. Die Voraussetzungen könnten also gegeben sein. Den BVB wird es aber auch noch aus einem anderen Grund freuen >>>

