Borussia Dortmund: Hoffnung für Ex-BVB-Star Dembélé – jetzt ist klar, dass...

Der ehemalige Fußballprofi von Borussia Dortmund Ousmane Dembélé ist beim FC Barcelona bisher nicht wirklich glücklich geworden. In diesem Jahr war der Franzose zudem lange Zeit verletzt und viel durch mehrere Eskapaden auf.

Doch jetzt gibt es Hoffnung für den Ex-Star von Borussia Dortmund. Sein Coach jedenfalls deutet nun Dembélés Comeback an.

Borussia Dortmund: Dembélés Leidenszeit geht zu Ende

Über ein halbes Jahr ist es nun schon her, dass Ousmane Dembélé zuletzt auf dem Platz stand. Seit Dezember fehlt der Weltmeister von 2018 zunächst mit einem Muskelbündelriss und plagte sich anschließend mit einer komplizierten Oberschenkelverletzung rum.

--------------

Das ist Ousmane Dembélé:

Geboren am 15.05.1997 in Vernon/Frankreich

Wechsel 2016 zu Borussia Dortmund

In 50 Spielen gelangen ihm dort 32 Torbeteiligungen

Ein Jahr später Wechsel zum FC Barcelona für 125 Millionen Euro

Fehlt seit Dezember 2019 verletzungsbedingt

-------------

Während er an seiner Reha arbeitete, fiel der 23-Jährige allerdings auch in altbekannter Manier durch einige Fehltritte auf. So war er während der Corona-Pandemie einer der wenigen Spieler, die in die Heimat reisten. Von dort aus blieb er einer Videokonferenz von Team und Trainer fern. Auch wurde vermehrt spekuliert, ob die Katalanen den eigenwilligen Dembélé in dieser Transferperiode vielleicht sogar zu einem Spottpreis verscherbeln.

Quique Setién geht davon aus, dass Dembélé bald wieder auf dem Feld stehen wird. Foto: imago/Marca

Aber jetzt gibt es Hoffnung für den Flügelflitzer. Denn nach den monatelangen Verletzungen ist er jetzt endlich wieder ins Training des FC Barcelona eingestiegen. Sogar ein Einsatz in der Champions League steht jetzt im Raum.

„Es wäre ein zu großes Risiko gewesen. Er ist bezüglich seines Selbstbewusstseins auch nicht auf dem höchsten Level, daher ist es, denke ich, die beste Entscheidung, ihn nicht zu nominieren“, sagte Trainer Quique Setién zwar noch über einen Einsatz gegen Neapel. Barca gewann 3:1 und kam eine Runde weiter.

Dembélé in Lissabon dabei

Ab dem Viertelfinale wird die Champions League als Finalturnier in Lissabon ausgetragen. Da wird dann auch Dembélé dabei sein, wie Setién außerdem verriet. „Wenn wir nach Lissabon fliegen, wird er aber dabei sein. Dann wird er mehr trainieren können, mehr Selbstvertrauen aufbauen können - und dann werden wir sehen, ob er durch mehr Training in Portugal mitmachen kann.“

--------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Wende im Transfer-Poker? Mega-Summe für Sancho, wenn er ...

Borussia Dortmund: Große Überraschung – Bekommt ER jetzt einen neuen Vertrag?

Borussia Dortmund: Dauerkarten-Besitzer sitzen auf heißen Kohlen - das müssen sie jetzt wissen

---------------

Am Freitag trifft Barca auf den deutschen Rekordmeister Bayern München. Dembélé könnte dann nach langer Zeit sein Comeback auf dem Rasen feiern. (mh)