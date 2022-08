Borussia Dortmund: Bundesliga-Star packt über gescheiterten BVB-Deal aus – „Nie wirklich heiß“

Eigentlich sah es so aus, als würde David Raum bei Borussia Dortmund unterschreiben. Doch dann kam alles anders.

Der Linksverteidiger wechselte nicht zu Borussia Dortmund sondern zu RB Leipzig. Jetzt sprach der Nationalspieler über den gescheiterten BVB-Transfer.

Borussia Dortmund: Bundesliga-Star packt über gescheiterten BVB-Deal aus

Beim BVB galt David Raum als der absolute Wunschtransfer, denn er sollte die Problem-Position Linksverteidiger endlich lösen. Doch kurz vor Saisonbeginn kam alles anders – plötzlich verkündete RB Leipzig die Verpflichtung des 24-Jährigen.

Bezüglich der vorangegangenen Gerüchte um einen Transfer zum BVB bezog Raum jetzt Stellung. „Dortmund wurde schon sehr früh in den Medien genannt, da bestand fast noch gar kein Austausch, und dieser Austausch zwischen dem Verein und meinen Beratern wurde auch nie wirklich heiß“, berichtet der Linksverteidiger im Interview mit dem „kicker“.

Borussia Dortmund hätte David Raum gerne verpflichtet. Doch der Linksverteidiger wechselte stattdessen zu RB Leipzig. Foto: IMAGO / Michael Weber

Dennoch habe er sich „das natürlich angehört, ebenso wie ich mir andere Anfragen angehört habe. Aber letztlich hatte mich RB überzeugt und mir das Gefühl vermittelt, dass man mir vertraut.“

Borussia Dortmund: RB hatte Raum mehr überzeugt

Laut dem „kicker“ hätte der BVB eine Ablösesumme von 26 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro Boni auf den Tisch blättern müssen – zuzüglich einem mit Sicherheit nicht geringen Gehalt für den Top-Spieler. Geld, was dem Pottklub wohl einfach fehlte.

Dafür habe RB Leipzig ihn im Abwerben überrascht. Domenico Tedesco, Mario Gómez und Christopher Vivell besuchten Raum sogar während seines Ibizia-Urlaubs.

„Dass der Trainer nach dem Training in Leipzig losfliegt, um mich zu besuchen und am selben Tag zurückfliegt, um am anderen Morgen wieder das Training in Leipzig leiten zu können, ist sicher nicht selbstverständlich“, erklärt Raum. Er sei „Herzensmensch mit Emotionen, da spielen bei mir solche Dinge schon auch stark mit.“ (oa)