Borussia Dortmund: Still und heimlich – BVB verpflichtet Top-Talent

Borussia Dortmund war in den vergangenen Jahren dafür bekannt junge Top-Talente früh zu entdecken und sie zu absoluten Top-Spielern zu entwickeln. Jadon Sancho, Youssoufa Moukoko und Christian Pulisic waren nur drei Akteure, bei denen der Plan des BVB in den letzten Jahren perfekt aufgegangen ist.

In diesem Winter startet Borussia Dortmund nun eine neue Top-Talente-Transferoffensive. Nachdem der BVB bereits vor einigen Tagen mit Nick Cherny das erste große Juwel in diesem Jahr verpflichtet hat, wechselt nun auch ein zweites in die U19 der Dortmunder. Die Rede ist von Danylo Krevsun.

Borussia Dortmund verpflichtet nächstes Top-Talent

Der BVB hat sich die Dienste von Danylo Krevsun gesichert. Dies bestätigte der 17-Jährige selbst auf Instagram. Der Ukrainer, der zuvor für Preußen Münster aktiv war, kommt zumeist im zentralen Mittelfeld auf der Achterposition zum Einsatz. Dort gelangen Krevsun in sieben Spielen in der U19-Bundesliga-West in dieser Saison vier Tore und eine Vorlage in sieben Spielen. Damit ist der 17-Jährige der beste Torschütze seines Teams.

„Ich bin froh hier zu sein“, schreibt der 17-Jährige zu den Bildern auf Instagram dazu, die ihn und seine Mutter bei der Vertragsunterschrift in Dortmund zeigen. Der Ukrainer wechselte erst im September des letzten Jahres von der Jugendmannschaft von Schachtar Donzek zu den Münsteranern. Nach gerade einmal vier Monaten zieht es ihn schon wieder weiter.

Borussia Dortmund: „Er nimmt es nicht als selbstverständlich an“

BVB-U19-Trainer Mike Tulberg kommentierte den Wechsel gegenüber den „Ruhr Nachrichten“. „Er tut der Gruppe enorm gut, denn er nimmt nichts als selbstverständlich an, sondern versucht in jeder Sekunde, besser zu werden. Das sehen die anderen Spieler und schärft bei ihnen die Sinne, wie besonders es ist, für Borussia Dortmund zu spielen“, meint der Jugendtrainer.

Mehr News:

Hilfe bekam der 17-Jährige bei dem Transfer nach Dortmund offenbar von Ex-Leichtathletin Jana Hartmann und ihrem Mann Marcus Hoselmann. Ebenfalls über Instagram bedankte sich Krevsuns Mutter bei den beiden und schrieb dazu „dank euch ist unser Traum näher geworden“. Hoselmann postete ebenfalls ein Bild, in dem er dem jungen Ukrainer nach seiner Flucht aus seinem Heimatland im vergangenen März weiterhin seine Unterstützung zusichert.

Hilfe aus Deutschland

Das Krevsun ausgerechnet von den beiden Hilfe bekommt, ist dabei kein Zufall. Weil seine Mutter früher ebenfalls Leichtathletin gewesen ist, kannten sich Hartmann und Yuliya Krevsun von früheren Wettkämpfen. Aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit hätte sie beim Beginn des Krieges „Yuliya direkt geschrieben, dass sie zu uns kommen können“, erzählte Jana Hartmann gegenüber „Leichtathletik.de“. Nun haben sie und ihr Mann der Familie erneut geholfen und dem BVB das nächste Top-Talent gesichert.