Borussia Dortmund: Nach BVB-Abgang – Ex-Star verblüfft ganz Europa

Fußball-Europa staunt über diese Nationalmannschaft. Dänemark rauscht im Eil-Tempo durch die WM-Qualifikation und Ex-BVB-Star Thomas Delaney ist mittendrin.

Bis zum Sommer kickte Delaney noch für Borussia Dortmund, mittlerweile spielt er beim FC Sevilla. Seine Führungsrolle in der Nationalmannschaft füllt er weiterhin aus.

Borussia Dortmund: Ex-Star Delaney feiert mit Dänemark die perfekte Qualifikation

Acht Spiele, acht Siege, 27 Treffer und kein einziges Gegentor – mit dieser sensationellen Bilanz hat sich Dänemark vorzeitig für die Endrunde der WM 2022 in Katar qualifiziert.

Borussia Dortmund: Thomas Delaney und Jadon Sancho wurden beide im Sommer abgegeben. Foto: dpa

In der aktuellen Länderspielphase besiegte Dänemark erst Moldawien mit 4:0 und schlug am Dienstag noch Österreich mit 1:0. Thomas Delaney stand bei beiden Spielen in der Startelf und wurde erst kurz vor Schluss ausgewechselt. Der 30-Jährige verleiht den Dänen im Mittelfeld Stabilität und überzeugt als Abräumer.

Der Ex-BVB-Star ist seit einigen Jahren eine feste Größe in der dänischen Nationalmannschaft. Bei der EM war er mit dem Team sensationell bis ins Halbfinale vorgedrungen – nach der perfekten Qualifikation wird man die Dänen wohl jetzt auch bei der WM 2022 auf dem Schirm haben müssen.

Delaney spielt jetzt für den FC Sevilla. Foto: imago images/Agencia EFE

So läuft es für Delaney bei Sevilla

Bei seinem neuen Klub FC Sevilla läuft es für Thomas Delaney noch nicht optimal. Zwei Mal stand er in der Startelf, drei Mal wurde er eingewechselt. Bei seinem letzten Auftritt gegen Espanyol Barcelona sah er in der 65. Minute die Gelb-Rote Karte.

