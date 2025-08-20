Aufatmen beim BVB! Jetzt herrscht Gewissheit

Im DFB-Pokalspiel zwischen dem BVB und Rot-Weiss Essen schockierte ein grobes Foul von Kelsey Owusu an Yan Couto. Der Dortmunder Verteidiger wurde in der Schlussphase mit offener Sohle am Knie getroffen und musste verletzt vom Platz getragen werden. Sorgen um eine schwere Knieverletzung machten sich beim BVB breit.

BVB-Trainer Niko Kovac fand deutliche Worte: „Das ist fahrlässig, das ist grob fahrlässig. Eigentlich ist das ein Anschlag.“ Obwohl der Essener Spieler nur Gelb sah, war der Ärger bei den Dortmundern groß. Der knappe 1:0-Sieg gegen Essen rückte angesichts der Verletzung zunächst in den Hintergrund.

Gute Nachrichten für den BVB

Laut „Sky“ hat Couto großes Glück im Unglück. Es liegt keine strukturelle Verletzung vor, weder Kreuzband noch andere Bänder sind betroffen. Stattdessen handelt es sich um eine schmerzhafte Prellung, die jedoch keine lange Ausfallzeit nach sich ziehen soll. Couto könnte sogar zeitnah wieder spielen.

++ Inmitten aller Sorgen und Nöte: BVB-Youngster lässt Schwarz-Gelb hoffen ++

Nach Informationen der „Bild“ konnte Couto eigenständig und ohne Gehhilfen das Trainingsgelände betreten. Weitere Untersuchungen stehen zwar aus, eine Rückkehr zum Bundesliga-Auftakt am Samstag gegen den FC St. Pauli erscheint jedoch möglich. Ob der Brasilianer tatsächlich eingesetzt werden kann, entscheidet sich im Verlauf der Woche.

Couto-Nachricht an alle Borussen

Am Abend veröffentlichte Borussia Dortmund ein Video in den sozialen Medien. Darin erklärte Couto: „Hallo BVB-Fans, mir geht es wieder gut. Ich hoffe, dass ich am Samstag zurück sein kann. Heja BVB.“ Die Erleichterung in der Mannschaft und bei den Fans ist groß.

Weitere News:

Mit dem Sieg gegen Essen steht der BVB in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Trotz des Erfolges bleibt die unverhältnismäßig milde Strafe für Owusu ein Diskussionsthema. Auch ohne den verletzten Couto bleibt der BVB auf Kurs und blickt optimistisch auf den Bundesliga-Start.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.