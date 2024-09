Borussia Dortmund: Bittere Wende um BVB-Zugang – schweren Herzens trifft er die Entscheidung

Mit unter anderem gleich fünf namhaften Neuzugängen will Borussia Dortmund in dieser Bundesligasaison wieder ganz oben angreifen. Einen Tabellenplatz fünf aus dem Vorjahr soll es in dieser Spielzeit nicht noch einmal geben.

Mit Waldemar Anton, Pascal Groß und Maximilian Beier standen gleich drei Neuverpflichtungen am ersten Spieltag gegen Frankfurt auch schon auf dem Rasen. Yan Couto dagegen suchte man vergeblich – nun hat der neue Spieler von Borussia Dortmund eine schwere Entscheidung getroffen!

Borussia Dortmund: Couto muss Nationalmannschaft absagen

Weil Julian Ryerson derzeit auf der Rechtsverteidigerposition die Nase vorn hat, muss sich Yan Couto aktuell mit einem Platz auf der Ersatzbank zufriedengeben. Daran wird sich auch beim kommenden Spiel in Bremen (31. August) nichts ändern: Der 22-Jährige hat sich eine vom BVB nicht näher erläuterte Verletzung zugezogen und fällt vorerst aus. Das hat weitere Konsequenzen.

Denn Couto wird somit auch nicht zur brasilianischen Nationalmannschaft reisen und der „Selecao“ dementsprechend in der WM-Quali gegen Paraguay und Ecuador fehlen. Bereits viermal spielte der Mann aus Curitiba für sein Heimatland – auf weitere Einsätze wird der BVB-Spieler nun noch etwas warten müssen.

Kein langfristiger Couto-Ausfall zu befürchten

Alle Fans von Borussia Dortmund, die eine längere Auszeit von Couto befürchten, kann Trainer Nuri Sahin allerdings beruhigen: „Das ist nichts Großes. Wir gehen davon aus, dass er uns nach der Länderspielpause gegen Heidenheim wieder zur Verfügung steht“.

Im Heimspiel gegen den Conference-League-Teilnehmer wird Yan Couto dann auf seine Bundesliga-Premiere schielen, nachdem er gegen Frankfurt noch 90 Minuten auf der Bank sitzen musste. Spätestens dann ist das Duell auf der Rechtsverteidigerposition vollends eröffnet.