Borussia Dortmund: Wird ER zur tragischen Figur der Corona-Krise?

Dortmund. Die Karriere im steten Sinkflug, bei Borussia Dortmund kaum noch gefragt – nun könnte das Coronavirus Mario Götze einen besonders tragischen BVB-Abschied bescheren.

14 mickrige Minuten stand der Weltmeister-Macher in diesem Jahr für Borussia Dortmund auf dem Platz. Jetzt liegt der Spielbetrieb der Bundesliga auf Eis, möglicherweise sogar bis zum 30. Juni. Dann endet der Götze-Vertrag in Dortmund.

Borussia Dortmund: Mario Götze droht tragischer BVB-Abschied

Derzeit deutet nichts auf eine Verlängerung des Engagements hin. Mario Götze scheint einen neuen Vertrag zu verringerten Bezügen (derzeit 10 Millionen Euro/Jahr) nicht zu akzeptieren, inzwischen habe man sich nach "Bild"-Informationen gar auf eine Trennung im Sommer verständigt.

Bald nicht mehr im Trikot von Borussia Dortmund? Die Zeichen stehen bei Mario Götze immer deutlicher auf Abschied. Foto: imago images/Team 2

Ob die Bundesliga bis Götzes Vertragsende noch einmal fortgesetzt wird, steht in den Sternen. Sogar ein kompletter Abbruch der Saison kommt nun in Frage (>> hier mehr erfahren).

Dabei lag dem einstigen Supertalent aus der BVB-Jugend die Fußballwelt zu Füßen. Kometenhafter Aufstieg, mit 21 Jahren bereits nahezu alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Doch der Wechsel zu Bayern München 2013 stellte sich bald als großer Karriere-Knick dar.

Karriere-Knick nach Bayern-Wechsel

Beim Rekordmeister blieb Götze eine tragende Rolle verwehrt und auch nach der Rückkehr zum BVB wollte die früh so große Karriere nicht wieder zünden.

Jetzt droht Mario Götze bei Borussia Dortmund ein stiller Abschied – und eine ungewisse Zukunft. Mit seinem frustrierenden Dasein als Dauer-Reservist in München und Dortmund dürfte er bei den wenigsten europäischen Top-Klubs für Interesse gesorgt haben.