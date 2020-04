Borussia Dortmund: Verschafft diese langfristige Investition dem BVB in der Corona-Krise einen Vorteil?

Dortmund. Das Coronavirus stellt den Fußball weltweit vor massive Probleme. An allen Ecken und Enden brechen Einnahmen ein. Ausbleibende TV-Gelder, Ticketverkäufe und Sponsoren-Einnahmen kosten auch Borussia Dortmund viel Geld – doch in Pandemie-Zeiten hat der BVB womöglich einen großen Wettbewerbs-Vorteil.

Seit vielen Jahren setzt Borussia Dortmund gezielt auf seine Nachwuchsarbeit. Regelmäßig schaffen es Spieler aus der BVB-Jugend zu den Profis, wachsen dort zu Leistungsträgern und bringen bei einem Wechsel nicht selten auch eine hohe Millionensumme ein.

Borussia Dortmund mit Vorteil in Coronavirus-Krise?

„Borussia Dortmunds Nachwuchsabteilung war in den vergangenen acht Jahren nicht von ungefähr mit Abstand die erfolgreichste in Deutschland und hat viele Titel gewonnen“, stellt der BVB gegenüber DER WESTEN klar. „Wir haben auch in dieser Saison wieder erfolgreich Spieler aus dem Nachwuchs in den Profikader integriert.“

Der neuste Nachwuchs-Coup von Borussia Dortmund: Giovanni Reyna schaffte 2020 den Durchbruch ein Profis. Foto: imago images/Team 2

Christian Pulisic brachte dem BVB durch seinen Wechsel zum FC Chelsea letztes Jahr 64 Millionen Euro ein, mit Giovanni Reyna schaffte 2020 der nächste Youngster den Durchbruch in der Bundesliga und in der U19 scharren Supertalente wie Youssoufa Moukoko bereits mit den Hufen.

Seine extrem erfolgreiche Jugendarbeit hat einen großen Anteil am Erfolg von Borussia Dortmund – und könnte sich in der Coronavirus-Krise umso mehr als Wettbewerbs-Vorteil herausstellen. Denn während alle Vereine bei Transfers den Gürtel enger schnallen müssen, können die Dortmunder ihren Kader durch den ein oder anderen Griff in ihre Junioren-Goldgrube schnell und günstig verstärken.

„Aktuell kann niemand seriös vorhersagen, welche Auswirkungen Corona auf den Fußball kurz-, mittel- und langfristig hat. Wir fahren alle auf Sicht“, teilt Borussia Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN. „Grundsätzlich liegt uns der Nachwuchs aber immer sehr am Herzen.“

BVB: „Immer unser Anspruch, im NLZ die besten Experten zu haben“

„Es ist immer unser Anspruch, in unserem Nachwuchsleistungszentrum die besten Experten zu haben, um die Spieler bestmöglich zu fördern. Das gilt wohlgemerkt für alle Ausbildungs-Disziplinen“, so der BVB weiter.

Das ist Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren gelungen – und könnte sich nun mehr denn je als Vorteil erweisen.