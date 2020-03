Borussia Dortmund: Corona-Hammer! BVB-Boss Watzke geht drastischen Schritt

Auch an Borussia Dortmund geht das Corona Virus alles andere als spurlos vorbei. Nun greift BVB-Boss Hans-Joachim Watzke offenbar zu drastischen Maßnahmen.

Am Sonntag war der Geschäftsführer von Borussia Dortmund noch scharf kritisiert worden. In einer Sondersendung der ARD-Sportschau hatte Watzke sich zum Thema Corona geäußert. Der Kritikpunkt vieler Fans: Watzke würde das Thema runterspielen und den Profit der Bundesligavereine an erster Stelle sehen. Zudem erkannten einige Fans in Watzkes Aussagen einen Mangel an Solidarität gegenüber den kleineren Bundesligisten, die von der Krise besonders schlimm getroffen werden.

Corona: BVB-Boss Watzke als Vorreiter?

Nun könnte Watzke in Sachen Solidarität allerdings zu einem Vorreiter in der Bundesliga werden. Wie der „kicker“ berichtet, soll der 60-Jährige in der Corona-Krise auf ein Drittel seines Gehalts verzichten. Bei einem monatlichen Festgehalt von knapp 160.000 im Geschäftsjahr 2019 entspräche das etwa 53.000 Euro im Monat, auf die Watzke verzichten würde. Der BVB-Boss selbst äußerte sich zu der Thematik nicht.

Viele Nörgler unter den Fans werden womöglich anführen, dass Watzke auch nach dem Verzicht einer solchen Summe nun wahrlich nicht von Butter auf Margarine umsteigen muss. Doch die Maßnahme des Geschäftsführers von Borussia Dortmund wäre in der Corona-Krise ein starkes Signal.

----------------

Sport-Top-News:

----------------

Laut DFL machen die Gehälter von Spielern und Verantwortlichen mehr als ein Drittel der Ausgaben aller Bundesliga-Clubs aus. Sollten den Vereinen durch Geisterspiele oder womöglich sogar durch den Ausfall mehrerer Spiele hohe Einnahmen fehlen, wäre der Gehaltsverzicht von Spielern, Trainern und Managern für einige Vereine womöglich die einzige Überlebenschance. (dhe)