Borussia Dortmund wollte schon im Winter zuschlagen – wird ER jetzt zum Corona-Schnäppchen?

Dortmund. Es sind ungewisse Zeiten für den Profi-Fußball. Ob und wann Borussia Dortmund und Co. die Bundesliga fortsetzen können, steht noch nicht fest.

Für die Zukunft müssen sich die Vereine so oder so rüsten. Viele sind davon überzeugt, dass die Corona-Krise einen erheblichen Einfluss auf den Transfermarkt haben wird. Flüssige Vereine wie Borussia Dortmund könnten dabei das ein oder andere Schnäppchen machen. Ein Spieler, den der BVB schon früher holen wollte, gerät deshalb erneut in den Fokus.

Borussia Dortmund: Das spielt dem BVB jetzt in die Karten

Die Rede ist von Milot Rashica. Bereits im Winter soll Borussia Dortmund bei Werder Bremen angeklopft haben, blitzte aber ab.

Doch nach „Spiegel“-Informationen will Werder Bremen seinen derzeit besten Spieler jetzt verkaufen. Denn die Hanseaten stehen gehörig unter Druck. Nicht nur hat die Corona-Krise ein riesiges Haushaltsloch hinterlassen (TV-Gelder, Ticketverkäufe, Sponsoren). Auch die sportliche Situation setzt Werder unter Druck.

Werder Bremen mit dem Rücken zur Wand

Wird die Saison zuende gebracht, muss Bremen mit dem Abstieg rechnen. Das dürfte dem Verein teuer zu stehen kommen. Bleibt Werder doch erstklassig, greifen teure Kaufoptionen bei den Leihspielern Leonardo Bittencourt, Ömer Toprak und ein Jahr später auch Davie Selke.

Laut „Spiegel“ kosten diese Vor-Corona-Deals den Verein rund 20 Millionen Euro. Preise, die Werder in der aktuellen Situation eher nicht ausgehandelt hätte. Beides Gründe für einen Verkauf von Rahsica. Doch es gibt ein Problem.

Rashica-Marktwert gesunken

Wegen der Corona-Pandemie sank der Marktwert nahezu aller Fußball-Profis. Rahsica ist laut transfermarkt.de demnach „nur“ noch 28 Millionen Euro wert.

Und nur für einen Wechsel ins Ausland soll es eine Ausstiegsklausel in Höhe von 38 Millionen Euro geben. Kann der BVB also ein Corona-Schnäppchen machen?

Das sagt der Berater

Berater Altin Lala befeuerte die Spekulationen über einen Wechsel seines Schützlings gegenüber „Sport1“. „Wir standen vor der Corona-Krise in Kontakt mit einigen Klubs – auch aus der Bundesliga“ und weiter: „Ich bin mir sicher, dass bald schon, wenn wir wieder ein bisschen Normalität haben, Bewegung in die Thematik kommen wird und sich dann sicher etwas tut.“

Interessenten soll es vor der Corona-Krise aber auch aus der Premier League und der Serie A gegeben haben.

Und was sagt der Spieler selbst? „Irgendwann möchte ich mich regelmäßig mit den besten Spielern der Welt messen und Jahr für Jahr Champions League spielen“, so Rashica kürzlich im Gespräch mit dem Sportinformationsdienst SID. Das sollte bei Borussia Dortmund möglich sein.