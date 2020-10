Borussia Dortmund bangt um nächsten Star – droht auch hier ein Engpass?

Dortmund. Auf Manuel Akanji muss Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) in Hoffenheim wegen einer Corona-Infektion bereits verzichten, nun gibt es auch Sorge um Raphael Guerreiro.

Der Linksaußen von Borussia Dortmund muss auf seiner Länderspielreise mit Portugal ebenfalls einen Corona-Schock verkraften. Mit Superstar Cristiano Ronaldo wurde am Dienstag ein Teamkollege von Guerreiro positiv auf Covid-19 getestet.

Borussia Dortmund: Bangen um Raphael Guerreiro

Obwohl alle weiteren Tests, darunter auch der des BVB-Stars, negativ ausfielen, bangt man in Dortmund nun, ob Guerreiro sich bis zur Heimreise doch noch ansteckt.

Im portugiesischen Nationalteam von Raphael Guerreiro gab es mit CR7 einen prominenten Corona-Fall. Foto: imago images/PanoramiC

„Hoffentlich kommen am Donnerstag alle Nationalspieler gesund nach Dortmund zurück“, sagt Profi-Abteilungsleiter Sebastian Kehl den „Ruhr Nachrichten“ sicher mit besonderem Blick auf seinen Portugiesen.

Guerreiro am Mittwochabend gegen Schweden gefordert

Nach dem 0:0 in Frankreich am Sonntag, bei dem Guerreiro zusammen mit CR7 auf dem Platz stand, steht am Mittwochabend noch das Nations-League-Spiel gegen Schweden (20.45 Uhr) an. Anschließend geht es zurück ins Ruhrgebiet, wo die Nationalspieler jedoch erst nach einem weiteren negativen Test ins Training integriert werden dürfen.

Die Partie der Portugiesen gegen Schweden findet freilich ohne Cristiano Ronaldo statt. Der fünfmalige Weltfußballer hat sich in Quarantäne begeben, zeigt keine Symptome und ist nach Aussagen des Verbandes und Nationaltrainer Fernando Santos wohlauf.

Engpass auch auf der linken Angriffsseite?

Borussia Dortmund würde ein Ausfall von Guerreiro hart treffen. Auf dessen linker Offensivseite fehlt mit Thorgan Hazard (Muskelfaserriss) bereits ein Leistungsträger.

Ein weiterer Engpass droht. Schon in der Defensive muss BVB-Coach Lucien Favre sich etwas einfallen lassen. Mit Akanji, Dan-Axel Zagadou, Marcel Schmelzer, Nico Schulz, Matheu Morey und dem aus der U23 hochgezogenen Henri Weigelt fallen sechs Verteidiger aus – dazu ist Emre Can beim Champions-League-Auftakt in Rom gesperrt.