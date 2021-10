Böse Vermutung bei Borussia Dortmund! Marco Rose reagiert klar – und richtet direkte Worte an die Fifa

Die Verletztenliste von Borussia Dortmund ist in der Länderspielpause nicht geschrumpft – im Gegenteil! Trotz der Pause in der Bundesliga hatte der BVB eine Vielzahl an neuen Spielern im Lazarett zu beklagen.

Die große Zahl an Muskelverletzungen hat bei einem oder anderen Beobachter zuletzt einen bösen Verdacht erregt: Läuft im Training oder in der medizinischen Abteilung von Borussia Dortmund etwas falsch?

Borussia Dortmund: Hausgemachte Verletzungsmisere? Rose findet klare Worte

Eine wachsende Zahl von Muskel- oder Sehnenverletzungen lassen bei Profiklubs schnell die Alarmsirenen schrillen. Fehler in der Belastungssteuerung oder Behandlung können eine Ursache sein. Ein Verdacht, der zuletzt auch beim BVB aufkeimte.

Bei Borussia Dortmund spricht Trainer Marco Rose Klartext. Foto: imago images/Uwe Kraft

Deshalb wurde auch bei Borussia Dortmund ganz genau hingeschaut. Doch Trainer Marco Rose tritt im „Kicker“ diesem Verdacht nun energisch entgegen.„Wir hinterfragen die Dinge, aber ich kann bis hierhin keine Fehler der medizinischen Abteilung, der Athletikabteilung oder in unserem Trainingspensum erkennen“, sagt Rose deutlich.

Ein Indiz: Die unter muskulären Problemen leidenden Erling Haaland, Youssoufa Moukoko, Emre Can, Raphael Guerreiro und Giovanni Reyna waren teilweise zahlreiche Einsätze bei EM und Bundesliga unter Dauer-Belastung – teilweise aber eben auch nicht.

Hinzu kommen etliche Verletzungen, die nichts mit dem Muskelapparat zu tun haben. Kreuzbandriss, Adduktorenbeschwerden, Sprunggelenksprobleme, Bänderdehnungen – die Liste der Diagnosen ist lang.

Borussia Dortmund muss wieder um Thorgan Hazard (l.) zittern. Foto: dpa

Hohe Belastung der Stars ein Problem

Die hohe Belastung, gerade für die Nationalspieler, sieht Marco Rose dennoch als Problem. Die Zahl der Spiele pro Jahr steigt für die Stars immer mehr, „und wenn man jetzt noch darüber nachdenkt, alle zwei Jahre eine WM stattfinden zu lassen, dann ist das eine völlig falsche Diskussion“, schickt der BVB-Coach einen deutlichen Gruß Richtung Fifa.

Ist der Fehler nicht im System zu finden, bleibt Borussia Dortmund nur eins: Hoffen, dass die Seuche bald ein Ende hat.

Bei Borussia Dortmund reagiert Trainer Marco Rose deutlich auf einen bösen Verdacht. Foto: dpa

