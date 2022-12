Borussia Dortmund besetzt wichtigen Posten

Vor wenigen Wochen hat Borussia Dortmund bekanntgegeben, dass Co-Trainer Peter Hermann seine Tätigkeiten beim BVB aus gesundheitlichen Gründen niederlegen muss. Seitdem waren die Vereins-Bosse auf der Suche nach einem neuen Assistenten für Chef-Coach Edin Terzic.

Nun, wenige Tage vor dem Jahreswechsel, hat Borussia Dortmund den Nachfolger für Hermann bekanntgegeben. Armin Reutershahn wird zukünftig neben Edin Terzic auf der Trainerbank sitzen.

Borussia Dortmund: Reutershahn ersetzt Hermann

Wie der BVB am Donnerstagnachmittag (29. Dezember) bekanntgegeben hat, wird Armin Reutershahn die Nachfolge von Peter Hermann antreten. „Armin Reutershahn ist ein renommierter, sehr erfahrener Fußballfachmann, der in seiner langen Karriere mit Trainern wie Julian Nagelsmann, Niko Kovac oder Adi Hütter gearbeitet und immer nach dem maximalen Erfolg gestrebt hat“, meint Sebastian Kehl in der offiziellen Pressemitteilung des Vereins.

Im Anschluss ergänzte er: „Wir sind der Überzeugung, dass Armin Reutershahn unser Trainerteam durch seine Fähigkeiten und Erfahrungswerte bereichern und helfen wird, unsere Saisonziele zu erreichen.“

Borussia Dortmund: Reutershahn unterschreibt bis Saisonende

Der 62-Jähirge Co-Trainer wird vorerst einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben. Seine Arbeit beim BVB wird er, wie alle anderen Mitglieder des Kaders, am 2. Januar aufnehmen. Das bedeutet, dass er auch mit im Flieger ins spanische Marbella sein wird, wo der Klub sich auf die Rückrunde vorbereitet.

Armin Reutershahn beim VfL Borussia Mönchengladbach Foto: IMAGO / Uwe Kraft

„Borussia Dortmund steht für Fußballtradition und enorme Begeisterungsfähigkeit. Ich freue mich sehr auf den BVB, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Edin Terzic und bin mir sicher, dass wir am Ende der Saison von einer gelungenen Spielzeit sprechen werden“, sagt Reutershahn über seine neue Anstellung.

Borussia Dortmund: Wer ist der neue Co-Trainer?

Reutershahn ist, ebenso wie es sein Vorgänger gewesen war, ein erfahrener Mann als Assistent an der Seitenlinie. Seine erste Station als Co-Trainer hatte der 62-Jährige bereits 1991 bei Bayer 04 Leverkusen. Dort blieb er fünf Jahre, ehe er anschließend ein Jahr als Assistent für den KFC Uerdingen tätig war. Nach seiner Anstellung in Nordrhein-Westfalen verschlug es Reutershahn nach Hamburg, wo er sechs Jahre tätig war, ehe er über zehn Jahre (in zwei Abschnitten) bei Eintracht Frankfurt und drei Jahre beim 1. FC Nürnberg tätig gewesen ist. Mit den Hessen gewann er 2018 auch den DFB-Pokal.

Mehr News:

Ebenfalls zählen ein Jahr beim VfB Stuttgart, einige Monate unter Julian Nagelsmann bei der TSG Hoffenheim sowie ein Jahr bei Borussia Mönchengladbach in die Vita des Co-Trainers. Somit blickt Reutershahn schon auf 27 Jahre als Assistent zurück. Diese Erfahrung kann Edin Terzic in seinem Trainerteam mit Sicherheit gut gebrauchen.