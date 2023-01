Borussia Dortmund: Hiobsbotschaft für Ex-Star! Jetzt sind alle Hoffnungen dahin

Fans von Borussia Dortmund, die sich auf ein Wiedersehen mit Christian Pulisic gefreut hatten, müssen ihre Hoffnungen jetzt schon frühzeitig begraben.

Der Ex-BVB-Star hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen. Damit verpasst er nicht nur das Champions League-Spiel gegen Borussia Dortmund, sondern wird auch vorerst nicht zum BVB zurückkehren.

Borussia Dortmund: Verletzungsschock für Pulisic

In knapp einem Monat wäre es so weit gewesen, dann wäre Christian Pulisic mit dem FC Chelsea zu seinem Jugendklub Borussia Dortmund zurückgekehrt. Im Achtelfinale der Champions League empfängt der BVB am 15. Februar den Klub aus London im Signal Idunal Park – allerdings ohne Pulisic.

Der Ex-BVB-Star muss den nächsten heftigen Rückschlag hinnehmen. Bei der 0:1-Pleite gegen Manchester City verletzte sich der 24-Jährige und musste nach nur 22. Minute ausgewechselt werden. Inzwischen ist die bittere Diagnose da: Pulisic hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen.

„Christian Pulisic wird wohl einige Monate ausfallen, wir hoffen noch, dass es etwas schneller geht“, teilte Chelsea-Trainer Graham Potter am Mittwochabend (11. Januar) vor dem Spiel gegen den FC Fulham mit.

Wiedersehen und Rückkehr von Pulisic vom Tisch

Für Pulisic kommt die Verletzung zu einem besonders bitteren Zeitpunkt. Der frühere BVB-Star hatte sich nach der WM erst wieder einen Stammplatz erspielt, war seit Weihnachten unter dem neuen Trainer Graham Potter gesetzt. Nun muss er für mehrere Monate pausieren.

Das könnte dich auch interessieren:

Damit fällt nicht nur das Wiedersehen mit Borussia Dortmund aus, sondern wohl auch seine Rückkehr zum BVB. Zuletzt war der 24-Jährige mehrfach mit einem Wechsel zurück nach Dortmund in Verbindung gebracht. Mit seiner Verletzung dürfte diese Rückkehr nun erst einmal vom Tisch sein.