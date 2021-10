Bei Borussia Dortmund nimmt ein irres Rückkehr-Gerücht womöglich Formen an.

Borussia Dortmund: Fans wagten nicht davon zu träumen – jetzt nimmt DIESE Rückkehr Formen an

Von dieser Rückkehr trauten sich viele Fans von Borussia Dortmund nicht einmal zu hoffen. Jetzt könnte sich tatsächlich Formen annehmen.

Wie das britische Fußballportal „Teamtalk“ berichtet, steht Borussia Dortmund mit dem FC Chelsea in Kontakt – unter anderem bezüglich einer möglichen Rückkehr von Christian Pulisic.

Borussia Dortmund: Rückkehr von Christian Pulisic?

Der Abgang von Pulisic 2019 war für die BVB-Fans schmerzhaft. Auch die Ablöse von 64 Millionen Euro tröstete nicht über den Verlust des großen Talents und beliebten Offensiv-Youngsters hinweg.

Seit August stand Ex-Borussia Dortmund-Star Christian Pulisic (l.) bei Chelsea nicht mehr auf dem Platz. Foto: picture alliance / Newscom

Nun erlebt US-Nationalspieler beim FC Chelsea eine schwierige Karriere-Phase. Durch die Transfer-Offensive der „Blues“ kämpft er mit einer hochklassigen Konkurrenz um Einsatzminuten, wurde kurz nach dem Start in aktuelle Saison durch eine Corona-Infektion und eine anschließende Sprunggelenksverletzung zurückgeworfen.

Wie es nach dem anstehenden Comeback um seine Einsatzchancen steht, ist ungewiss. Mit seiner aktuellen Formation ist Trainer Thomas Tuchel überaus erfolgreich, führt die Tabelle der Premier League an.

BVB-Kontakt zu Chelsea

Nachdem es in England zuvor bereits Gerüchte um ein BVB-Interesse an Callum Hudson-Odoi und Timo Werner gabe, wird von „Teamtalk“ nun auch Christian Pulisic als Kandidat für eine Rückkehr zu Borussia Dortmund genannt. Besteht tatsächlich bereits ein Kontakt der Vereine, nimmt ein Wechsel sogar schon erste vage Formen an.

Kann sich der inzwischen 23-Jährige eine Rückkehr vorstellen? Zumindest darf er sich sicher sein: Von den BVB-Fans würde er mit offenen Armen empfangen.