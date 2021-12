Borussia Dortmund: Irre Rückkehr? Auf einmal mischen mehrere Topklubs um IHN mit

Die aktuelle Lage hat eins bei Borussia Dortmund gezeigt: Der Kader darf in der Offensive gerne breiter sein.

Denn eine Vielzahl von Verletzungen haben ein Loch in die Offensivabteilung von Borussia Dortmund gerissen. Mit der Rückkehr von Erling Haaland sollte eine Baustelle erst mal behoben sein. Dennoch könne der BVB im Winter die Mannschaft in der Breite stärken. Eine mögliche spektakuläre Rückholaktion könnte nun jedoch komplizierter werden.

Borussia Dortmund: Mögliche Pulisic Rückkehr? Die Konkurrenz wird größer

Ausgebildet wurde er in Dortmund – zum Star wurde er in Dortmund. Im Sommer 2019 verließ er dann die Borussia und ging zum FC Chelsea: Christian Pulisic. In den knapp drei Jahren stand der US-Boy für den Klub aus England 83-mal auf dem Feld. Doch in dieser Saison hat es erst für drei Einsätze gereicht.

Bei einigen Klubs heißbegehrt: Christian Pulisic Foto: imago images/PA Images

Grund: eine hartnäckige Sprunggelenkverletzung, sowie eine Corona-Infektion. Seit seiner Rückkehr nimmt der Ex-BVB-Spieler langsam wieder Fahrt auf. Dennoch sei der FC Chelsea bereit, den Flügel-Flitzer zu verkaufen. Eine spektakuläre Rückkehr Pulisics zurück zu den Dortmunder Wurzeln bahnte sich an (Alle Infos zur möglichen Rückkehr hier >>>). Doch die Konkurrenz ist groß.

Klopp heiß auf Pulisic – doch Tuchel sagt nein

Kurz nach dem BVB wurde auch der FC Genua mit dem US-Nationalspieler in Verbindung gebracht. Wie das Portal „El Nacional“ berichtet, steigt nun ein weiterer Klub in den Poker mit ein. Daran ist auch ein weiterer Ex-Dortmunder nicht ganz unbeteiligt. Die Rede ist vom FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp. Chelsea denke zwar über einen Verkauf von Pulisic nach, allerdings nicht zu einem direkten Ligakonkurrenten. Chelsea-Trainer Tuchel möchte den Gegner nicht stärken. Somit könnte der Weg für den BVB immer noch frei sein.

Trägt Pulisic bald wieder gelb? Oder wird es doch rot? Foto: imago images/Pro Sports Images

Neben Liverpool, Genua und dem BVB sei auch der FC Barcelona an Pulisic interessiert. Neutrainer Xavi arbeitet weiter am Umbruch der Katalanen. Keine leichte Aufgabe für den Spanier. Denn Barca steht mit schätzungsweise 1,3 Milliarden Euro in der Kreide. Obwohl Xavi als großer Pulisic-Befürworter gilt, dürfte die Ablöse kaum zu stemmen sein.

