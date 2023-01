Borussia Dortmund: Bittere Diagnose! Befürchtungen um Ex-BVB-Juwel bestätigt

Bei Borussia Dortmund wurde er zum Star, wechselte für satte 64 Millionen Euro nach England. Doch dort hatte Christian Pulisic zuletzt einen schweren Stand. So gefragt er beim US-Nationalteam war, so mies lief es beim FC Chelsea. Nun ist auch der Aufwärtstrend jäh gestoppt.

Gerade erst war der Ex-Star von Borussia Dortmund auf dem aufsteigenden Ast, jetzt wird er zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt wieder ausgebremst. Im Spitzenspiel gegen Manchester City (0:1) verletzte er sich schwerer und musste früh vom Platz.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Pulisic verletzt vom Platz

Magere drei Startelf-Einsätze hatte Pulisic in dieser Saison in der Premier League zu verzeichnen. Thomas Tuchel baute schon letzte Saison immer weniger auf den Amerikaner, auch der Trainerwechsel brachte ihm nicht mehr Spielzeit ein. Die WM schien die Wende zu bringen. Als USA-Stammspieler kehrte er nach London zurück und stand prompt wieder in der Startelf.

An Boxing Day und Neujahrstag durfte er zweimal in Folge so lang, wie zuvor noch nie. Auch gegen ManCity durfte er am Donnerstagabend wieder von Beginn an ran – doch dieser Einsatz sollte viel zu früh enden. 19 Minuten waren gespielt, als dem einstigen BVB-Star ein Pressschlag mit John Stones zum Verhängnis.

Pulisic droht Ausfall zur Unzeit

Verletzt musste Pulisic vom Platz, wurde mehrere Minuten behandelt – doch es half nichts. In der 22. Minute musste er für Carney Chukwuemeka vom Platz. Es folgte eine bittere Diagnose. Ausgerechnet jetzt, zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt, fällt der 24-Jährige länger aus.

„Christian hat es am Knie erwischt in dem Spiel. Wir analysieren es, aber es wird Wochen dauern“, erklärte Trainer Graham Potter.

Mehr aktuelle News:

Der Januar, so war zu hören, könnte schicksalsträchtig für Pulisic werden. Bleibt er bei den „Blues“ Ergänzungsspieler, bahnt sich ein Winter-Abschied an. Nun fällt er aus, kann sich Graham Potter nicht mehr empfehlen und könnte bei einer längeren Pause auch für potenzielle Interessenten – zu denen sogar Borussia Dortmund gehören soll – uninteressant werden.