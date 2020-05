Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Pulisic verrät intime Team-Interna: „Niemand hat mich wahrgenommen“

Für die satte Ablöse von 64 Millionen Euro wechselte Christian Pulisic im vergangenen Jahr von Borussia Dortmund zum FC Chelsea. Bei den „Blues“ hatte der US-Boy alles andere als einen runden Arbeitsauftakt.

In einem ausführlichen Gespräch im Podcast „13&ME“ schildert der frühere Spieler von Borussia Dortmund, dass er zu Beginn seiner Zeit bei Chelsea einen äußerst schwierigen Stand hatte.

Ex-BVB-Star Pulisic redet über Chelsea-Auftakt

„Es war sehr skurril“, sagt Pulisic: „Ich musste direkt von meinem Sommer-Urlaub in den USA nach Japan fliegen, wo Chelsea seine die Vorbereitung begann. Als ich gerade in Japan ankam, bin ich sofort zum Hotel. Kaum war ich dort angekommen, ging auch gleich das Training los.“

Der ehemalige Angreifer von Borussia Dortmund weiter: „Ich war sehr aufgeregt. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Dann bin ich in den Teambus eingestiegen, und niemand hat mich beachtet. Niemand hat etwas gesagt. Vielleicht ein oder zwei Jungs haben kurz hallo gesagt. Ich dachte mir nur: Was ist denn hier los?“

„Diese Tage waren sehr seltsam“

Für den Amerikaner war das eine sehr ungewohnte Situation. Bei Borussia Dortmund war er es schließlich gewohnt, dass er mit seinen Teamkollegen viel redete und scherzte. „Diese ersten Tage waren sehr seltsam“, so Pulisic: „Aber so ist das wohl, wenn man neu in einem Team ist. Die Jungs sind eigentlich sehr nett, aber du musst dir ihren Respekt erst mal auf dem Platz erarbeiten.“

Schon nach wenigen Tagen integrierte Pulisic sich dann erfolgreich ins Chelsea-Team. „Bei mir gelang der erste Durchbruch am dritten Trainingstag“, sagt der 21-Jährige: „Bei einem Trainingsspiel habe ich einige Tore erzielt und hatte einige gute Aktionen. Da kamen dann anschließend einige Jungs auf mich zu und redeten mit mir.“

-----------------

BVB-Top-News:

-----------------

Christian Pulisic bei Borussia Dortmund

Im Alter von 16 Jahren war Pulisic im Februar 2015 aus den USA zu Borussia Dortmund gewechselt. Nach starken Leistungen in der U17 und U19 des BVB schaffte er nur ein Jahr später den Sprung ins Profi-Team.

In 127 Pflichtspielen erzielte Pulisic für den BVB 19 Tore und bereitete 26 weitere vor. (dhe)